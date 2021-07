Třešňová bublanina. Snadný recept našich babiček třikrát jinak

Bublanina patří mezi nejoblíbenější letní moučníky, proto vám přinášíme tři jednoduché, ale velmi chutné verze tohoto koláče. Jeden můžete odměřovat na hrnečky, druhý je bezlepkový a třetí tradiční. Ani za jeden by se však nemusela stydět i ta nejzapálenější hospodyňka.

Levná, chutná a snadná na přípravu. Taková je bublanina s třešněmi, které jsou momentálně všude kolem nás. Pokud nemáte třešně, nebojte se použít jahody, borůvky nebo rybíz. Pochutnáte si, ať na ní bude jakékoliv letní ovoce.

Bublaninu můžete upéct několika způsoby. Někdo má rád nadýchané piškotové těsto, při kterém je třeba myslet na správné ušlehání bílků, jiný si zase více pochutná na bublanině z třeného těsta, které je výživnější a hustší.

U obou druhů těst se vám může stát, že se ovoce propadne na dno pekáče nebo plechu. Můžete tomu zabránit tak, že třešně obalíte v hrubé mouce nebo ve strouhance. Za účelem jemnějšího těsta zase můžete použít mandlovou moučku nebo piškotové drobky.

Nezapomeňte ani na žmolenku, tu, když nasypete na těsto před pokladením třešním, tak vám to také zaručí, že se nepropadnou na dno formy. Navíc jde o luxusnější variantu pro ty, kteří milují sladké.

Třešňová bublanina z třeného těsta

Suroviny:

1 vejce

1 žloutek

1 středně velká sklenička cukru

110 g změklého másla

3 středně velké skleničky polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

100 g zakysané smetany

100 g bílého jogurtu

6 lžic mléka

citronová kůra z 1 citronu

2 lžičky vanilkového extraktu

750 g tmavých třešní

Na žmolenku:

stejný díl cukru, másla a o trochu víc hrubé mouky

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 175 °C. V kuchyňském robotu vyšleháme změklé máslo a cukr a postupně přidáváme vejce a žloutek, citronovou kůru a vanilkový extrakt. V jiné míse smícháme sypké přísady, tedy mouku a prášek do pečiva, a postupně přidáváme do mixéru spolu s jogurtem, zakysanou smetanou a mlékem. Vše důkladně utřeme.

Máslem vymažeme dvě formy a hrubou moukou je vysypeme. Těsto přendáme do forem a v případě bublaniny se žmolenkou posypeme 1/2 žmolenky ještě předtím, než těsto poklademe omytými, případně vypeckovanými třešněmi. Nakonec ve variantě se žmolenkou pokladené třešně posypeme zbylou žmolenkou. Dáme obě formy péct do trouby na 30-35 minut. Bublanina nesmí být nedopečená, ale také ne vysušená, takže kontrolujeme pohmatem, zda je ve správné fázi dopečení. Necháme mírně vystydnout a podáváme. Verzi bez žmolenky pocukrujeme moučkovým cukrem s vanilkou.

Bezlepková bublanina s lesním ovocem a stévií

Suroviny:

200 g bezlepkové mouky

1 prášek do pečiva

120 g třtinového cukru

1 balíček vanilkového cukru

čerstvá stévie (na doslazení)

1 citron

2 vejce

60 ml plnotučného mléka

60 g másla

300 g třešní

Postup:

V míse smíchejte bezlepkovou mouku s práškem do pečiva. Přidejte cukry a nasekané lístky stévie. Vmíchejte kůru z citronu, vejce, mléko a máslo (při pokojové teplotě). Promíchejte. Formu na bublaninu vyložte pečicím papírem. Nalijte do ní těsto a přidejte část ovoce. Pečte v předehřáté troubě při 170 °C asi 20 minut. Poté přidejte zbytek ovoce a dopečte dozlatova, asi 10 minut. Jestli je bublanina hotová, zjistíte špejlí. Když do těsta píchnete, zůstane suchá.

Rychlá hrnková bublanina

Suroviny:

2 vejce

2 hrnky

polohrubé mouky

1 hrnek cukru krupice

1 hrnek mléka

1/2 hrnku oleje

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

třešně

Postup:

Do prosáté mouky, smíchané s práškem do pečiva, přidáme vejce, vanilkový cukr, mléko a olej, popř. špetku soli. Vše vyšleháme nejlépe šlehačem do hladka. Na pekáč si dáme pečící papír a směs na něj vylijeme. Poklademe omytými a osušenými třešněmi. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme dozlatova při 170 °C asi 35 minut.

