Nejlepší způsob, jak udělat trhané hovězí maso: Křehké, šťavnaté a kořeněné

Hovězí trhané maso se hodí výborně do sendvičů nebo burgerů. Maso je natrhané na kousky, takže není třeba nic krájet nebo zuby zápasit s velkým kusem. Navíc je smíchané s výpekem. Prostě pecka! Udělejte si vlastní trhané hovězí. Povíme vám jak.

Trhané maso připravíte v každé kuchyni

Potěším vás. Trhané hovězí maso si snadno uděláte různými způsoby. Jeho příprava je neobvykle jednoduchá, ale trvá dlouho. Nebude vás omezovat vybavení vaší kuchyně, zato si ale počkáte, protože výsledkem musí být skutečně měkké a rozpadavé maso. Báječně šťavnaté a křehké hovězí si můžete připravit v hrnci na plotně, troubě i pomalém hrnci. Jeho použití je široké i když jej nejčastěji najdete v burgerech, sendvičích nebo tortillách.

Trhané maso si zamilujete, jeho příprava je snadná. Zdroj: Shutterstock.com / Natasha Breen

Příprava trhaného masa není složitá

Pokud máte možnost koupit kvalitní maso z českého malochovu, směle do toho, ale i jakékoli jiné hovězí bude jistě dobré. Kromě jednoho kilogramu kližky, krku nebo pleci, budete potřebovat také jednu cibuli, tři stroužky česneku, tymián nebo rozmarýn. Později můžete experimentovat i s jiným kořením. Fantazii se meze nekladou a pokud máte vlastní byliny vůbec neváhejte. Doporučujeme také čerstvě drcený pepř a sůl.

Jak na trhané maso v pomalém hrnci a troubě

Maso si na tepelnou úpravu připravte vždy stejným způsobem. Důkladně maso promněte solí ze všech stran a na oleji jej zprudka opečte, aby se zatáhlo a drželo šťávu. Poté jej umístěte do nádoby na nakrájenou cibuli i česnek. Přihoďte koření, resp. čerstvé byliny, a posypte čerstvě mletým pepřem. Na podlití postačí deci studené vody.

Natrhané maso je potřeba smísit s výpekem, aby se chutě propojily. Zdroj: JGA / Shutterstock.com

Pokud připravujete trhané maso v troubě, pak ji vyhřejte na sto osmdesát stupňů Celsia a po hodině pečení v uzavřeném pekáčku snižte teplotu na sto šedesát a pokračujte v pečení minimálně po dobu čtyř až pěti hodin. Pokud se maso trhá obtížně, pokračujte v pečení. Maso je potřeba kontrolovat a případně podlévat vodou. Po upečení natrhejte v pekáčku, aby se kousky spojily s výpekem.

Příprava v pomalém hrnci je obdobná. Hrnec nastavte na osm hodin a stupeň číslo dvě. Co budete dělat po zbytek dne je na vás. Pomalý hrnec vám ušetří starost o výpek, jelikož tekutina se z něj neodpařuje. Měkké maso natrhejte přímo v hrnci a jemně promíchejte se šťávou.

Trhané maso můžete kombinovat s různými přílohami. Zdroj: from my point of view / Shutterstock

Příprava trhaného hovězího v hrnci se maličko liší

Jestliže volíte klasický hrnec, pak budete maso dusit pokrájené na hrubší kousky. Osolené a opepřené jej zprudka osmahněte přímo v hrnci a přidejte i nakrájenou cibulku a česnek a pokud je maso zatažené dolejte vodu asi do dvou třetin masa. Hovězí připravené k dušení znova osolte i opepřete, přidejte byliny nebo bobkový list. Na mírném ohni nechejte dusit asi 3 hodiny. Odeberte maso, ale hrnec nechejte na plotně. Nyní bude potřeba zredukovat šťávu, aby se podobala výpeku. Bez pokličky vařte na minimálním plameni po dobu zhruba dvaceti minut. Natrhejte maso na několik kusů a vložte zpět ke zredukované šťávě, jemně promíchejte a nechte chvilku odpočinout.

Tak co, zkusíte si udělat vlastní trhané hovězí doma?