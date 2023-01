Utopence ze špekáčků podle mlynáře Šamánka budete milovat. Takhle je dělal mistr

Po probdělé noci je nejlepší nějaký dokonalý „vyprošťovák“, který vaše ráno udělá mnohem příjemnějším. Vyrobte si do zásoby utopence, které nemusí být jen hospodskou pochoutkou. Ty domácí jsou stejně nejlepší. Poradíme vám, jak je udělat a jistě s nimi sklidíte obdiv a úspěch.

Příprava této české lahůdky je naprosto jednoduchá a zabere minimum času. Špekáčky stačí jen naložit společně se správnými ingrediencemi do chutného láku. Pak už zbývá jen vydržet, až se řádně proleží.

Jednoduchý recept na utopence najdete ve videu:

Kde se utopenci vzali?

Údajně je autorem receptu na utopence, který se objevil před více než sto lety, hospodský a mlynář Šamánek původem z Berounska. Chtěl prý uchovat buřty co nejdéle a hledal vhodný způsob, jak to udělat. A pochoutka byla na světě! Jak vznikl název, není dodnes zcela jasné. Ale říká se, že vznikl kvůli Šamánkově utonutí při opravě mlýnského kola, anebo kvůli „utopeným“ buřtům v láku.

Základem jsou kvalitní špekáčky

Už při nákupu myslete vždy na to, že je dobré pořídit si jen kvalitní suroviny s vysokým podílem masa. Minimální množství je 40 %. Samozřejmě čím více, tím lépe! Obsah tuku by neměl být vyšší než 45 %. Vyhněte se všem laciným náhražkám, často je v této uzenině i značné množství sójové mouky.

Začněte uvařením láku

Právě lák dá utopencům ten správný říz. Udělejte si ho předem, protože by měl být před zalitím buřtů již studený. Jak na to? Nalijte si do hrnce 400 ml vody, 250 ml octa, přidejte tak 10 kuliček nového koření, 6 kusů celého pepře, špetku soli, 1 polévkovou lžíci cukru, 4 až 5 lístků bobkového listu a pokud máte rádi pikantní chuť, můžete přidat i 1 pokrájenou feferonku. Stejně tak je zajímavou příchutí třeba libeček. Směs dejte vařit, nechte cca 10 minut projít varem a odstavte z plotýnky.

Příprava utopenců

Mezitím, než se vám uvaří lák, si oloupejte špekáčky, aby se později řádně macerovaly. Je na vás, jestli si špekáčky pokrájíte na menší části, nebo je necháte celé. Někdo má rád i kombinaci. Následně pokrájejte oloupanou cibuli na kolečka a vůbec s ní nešetřete, protože je výborným dochucovacím prostředkem.

Následně můžete špekáčky společně s cibulí natěsno skládat do předem připravených čistých uzavíratelných sklenic. Můžete přidat také pár kuliček celého pepře, ale i nakrájenou červenou cibuli, česnek, nebo červenou a zelenou papriku. Poté zalijte každou sklenici až po okraj lákem a uzavřete víčkem. Následně každou sklenicí řádně zatřepte, aby se případný vzduch dostal co nejblíže k víčku.

Utopenci potřebují pár dní odležet. Zdroj: Marie Molková / Foto

Na závěr nechte utopence uležet

Sklenice s utopenci vložte do ledničky a nechte je alespoň týden macerovat. Pokud nevydržíte, dají se jíst už za dva dny, ale u této pochoutky platí, že čím déle jsou v láku, tím je jejich chuť mnohem výraznější a má ty správné grády.

