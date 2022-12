Nejlepší vánočka: Díky těmto 5 trikům s kvasnicemi a špejlemi bude fantastická

Vánočka je jedním ze symbolů Vánoc a rozhodně by neměla chybět na žádné slavnostní tabuli. Mnozí pro ni chodí raději do pekárny, než aby se do jejího pečení pustili na vlastní pěst, neboť mají z její přípravy obavy. Budete-li se ale držet 5 důležitých bodů, vydaří se vám na jedničku i v případě, že jste ji ještě nikdy předtím nedělali.

Vánočka je oblíbeným pečivem jak na Vánoce, tak po celý rok. Je-li správně upečená, je krásně jemná, měkká, voňavá a skvěle chutná. Jenže její příprava se na první pohled může zdát poměrně náročná. A to nejen proto, že se peče z kynutého těsta, z něhož mají mnozí obavy, ale také kvůli pletení. Naštěstí je možné si práci dokonale usnadnit.

Základem je čerstvé droždí

Aby se vánočka povedla, je stěžejní pracovat s čerstvým droždím. Pokud máte v chladničce už nějaký ten pátek kostku droždí, raději ji nepoužívejte. Starší kvasnice totiž zdaleka nefungují tak, jak by měly, a mohou stát za tím, že vám těsto zkrátka nevykyne.

Alternativou je použití droždí sušeného neboli instantního. U něj nemusíte sledovat datum spotřeby a „funkční” vydrží i několik dlouhých měsíců. I to je jeden z mnoha důvodů, proč je v posledních letech tolik populární.

Kvásek jedině z vlažného mléka

Kromě špatného droždí může za špatným kynutím stát také nesprávně vyrobený kvásek. Aby se kvasnice přivedly k životu, je třeba je rozdrobit do vlažného mléka. A když vlažného, tak skutečně vlažného. Někteří mají za to, že čím teplejší mléko bude, tím se celý proces zrychlí. Je to ale přesně naopak. Horké mléko totiž kvasnice zahubí. Teplota mléka při výrobě kvásku by se zkrátka měla pohybovat někde mezi 30 až 40 stupni Celsia.

Pracujte vždy jen s čerstvým droždím, případně droždím instantím. Starší droždí totiž nemusí fungovat. Zdroj: Shutterstock

S těstem si dejte práci

Propracování těsta by se rozhodně nemělo odbýt. Je totiž třeba, aby se všechny ingredience opravdu dobře propojily. Dejte si tedy s jeho zpracováním na čas a pečlivě ho hněťte do doby, než bude krásně pevné a lesklé. Pak jej dejte do mísy, přikryjte utěrkou a uložte na teplé místo, aby dobře vykynulo. Během kynutí ho pak můžete ještě několikrát propracovat.

Nezapomeňte, že i potom, co vánočku upletete, byste ji měli nechat na plechu pod utěrkou před pečením ještě alespoň 15 minut dokynout.

Aby se vánočka nerozpadla

Přestože se na první pohled může zdát vánočka dokonale upletená, často se stává, že se během pečení rozpadne. Tomu lze ale velmi snadno předejít. Vezměte si několik špejlí a s jejich pomocí vánočku upevněte, aby držela tvar po celou dobu pečení.

Pečení vánočky

Vánočka potřebuje svůj čas a není radno nic uspěchat. Měla by se péct pozvolna, jinak hrozí, že bude na povrchu spálená a uvnitř syrová. Vánočku tedy vložte do trouby vyhřáté na 220 stupňů Celsia a po 10 minutách teplotu snižte na 160 stupňů Celsia. Při této teplotě ji pečte dalších 40 minut. Pokud by povrch náhodou začal rychle zlátnout, můžete vánočku přikrýt alobalem, který žár odrazí. Samotné teploty se však mohou mírně lišit na základě toho, jak velká vánočka je.

Nic neuspěchejte, vánočka potřebuje svůj čas. Pečte ji proto raději při nižších teplotách. Zdroj: Shutterstock

Vánočka podle Moniky Absolonové

Vánočka podle receptu Moniky Absolonové je velmi populární a spousta lidí od jejího objevení už nepeče jinou.

Ještě než se pustíte do samotného těsta, připravte si kvásek. Do 125 mililitrů plnotučného mléka rozdrobte 40 gramů droždí a přidejte asi 1 lžičku cukru. Nechte odpočívat na teplém místě asi 15 minut, aby vzešel kvásek.

Pak si do velké mísy nasypte 400 gramů polohrubé mouky, přidejte 100 gramů moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, nastrouhanou kůru z 1/2 citronu, 1 vejce a 125 gramů změklého másla. Do mísy přelijte také kvásek a všechno společně vypracujte v těsto. Těsto bude lepivé, a tak do něj postupně přidejte dalších 100 gramů polohrubé mouky. S těstem pracujte do doby, dokud se nepřestane lepit. Nakonec do něj zapracujte hrst mandlí a také případně hrst do rumu předem namočených rozinek.

Hotové těsto zakryjte utěrkou a uložte jej na teplé místo, aby mohlo kynout. Kynout jej nechte minimálně 2 hodiny. Během této doby ho ještě párkrát propracujte.

Pak těsto přendejte na pomoučenou pracovní plochu a rozdělte jej na stejné díly, ze kterých upletete vánočku. Podle původního receptu se vánočka plete z 8 dílů. Pokud si ovšem v pletení úplně nevěříte, můžete ji s přehledem uplést jen ze tří dílů.

Vánočku přendejte na pečicím papírem vyložený plech, přikryjte ji utěrkou a nechte ji ještě zhruba 15 minut dokynout.

Vánočku zafixujte na několika místech křížem špejlemi, aby se nerozpadla, potřete ji vajíčkem, posypte plátky mandlí a vložte do trouby vyhřáté na 175 stupňů Celsia. Po 20 minutách teplotu snižte na 150 stupňů Celsia a pečte ještě asi 30 minut. Hotovou vánočku nechte zcela vychladnout a zasypte ji moučkovým cukrem.