Socialistická vepřovka. Podle retro receptu snadno uchováte maso na horší časy

Máte vzpomínky z dětství na pomazánku z vepřovky? Konzervované vepřové maso není jen nostalgickou vzpomínkou, ale také retro receptem, který se vrací zpět do našich kuchyní. Skvělý způsob, jak konzervovat maso, je nejen chutný, ale také praktický. Udělejte si vlastní vepřovku doma!

Nepřekonatelná vepřovka

Proč konzervovat vepřové maso? Důvodů je spousta. Nejenže je to chutný způsob přípravy i tučnějšího masa, ale je to také možnost konzumovat takové maso za studena i uchovat jej na později bez nutnosti mražení.

Maso lze zavařit mnoha způsoby. Syrové maso můžete sterilizovat nebo naopak zavařit vepřové pečené či připravené v pomalém hrnci nebo papiňáku. Zatímco pomalý hrnec či pečení v troubě nabízí také jiné chutě díky pečení, papiňák je zase rychlý a ušetří na energiích. Záleží jen na vás, který recept vám vyhovuje. Představme si tři z mnoha různých způsobů zpracování.

Zavařené vepřové maso je také skvělý způsob uchování masa na později. Zdroj: Shutterstock

Vepřovka čili konzervované maso

Sterilizování čerstvého masa začněte nakrájením bůčku či plecka na zhruba dvoucentimetrové kostičky. Na každé jedno kilo masa použijte 15 g soli. To do masa vmíchejte, nechejte zhruba dvě hodiny odpočinout a plňte do čistých zavařovacích sklenic. Maso nesmí dosahovat hrdla, plňte maximálně 3 cm pod okraj. Sklenice uzavřete a připravte se na jejich dvojí sterilizaci. Prvně zavařujte 2 hodiny na 100 °C a následující den hodinu a půl opět na 100 °C. Zavařené maso vydrží jeden rok, ideálně jej uskladněte na chladném místě třeba ve sklepě.

Vyzkoušejte výbornou pomazánku z pečeného vepřového. Zdroj: Elena Shashkina / Shutterstock.com

Udělejte vepřovku rychle v tlakovém hrnci

Vepřovka v papiňáku nenabízí jen maso samotné, ale i nějaké chutě navíc. Připravuje se v rychlovarném hrnci v zeleninovém vývaru a ochucené rozmarýnem. Pokud nemáte tučné maso, k libovějším kouskům přidejte sádlo. Na každé kilo libovějšího masa budete potřebovat 110 g sádla, 100 ml zeleninového vývaru, půl lžíce soli a snítku rozmarýnu.

V hrnci rozpusťte sádlo, přidejte maso nakrájené na kostičky, vývar, sůl i rozmarýn. Vše promíchejte a nechejte vařit čtvrt hodiny. Počkejte, až půjde tlakový hrnec otevřít, promíchejte, a ještě jednou dejte vařit na čtvrt hodiny, vypněte ohřev, ale nechejte maso ještě na plotně dojít. Otevřete hrnec, vyhoďte snítku rozmarýnu a maso pomačkejte šťouchadlem nebo nahrubo natrhejte vidličkami. Ještě horkou směsí naplňte sklenice a uzavřete, skladujte na chladném místě.

V papiňáku bude vepřové hotové za chviličku. Zdroj: shutterstock.com

Výpek udělá z vepřovky lahůdku

Recept na pomazánku z pečeného vepřového se hodí znát. Třeba jej rádi využijete už při první příležitosti. Tento recept není o vaření, ale dochucení upečeného vepřového. Na každé jedno kilo pečeného masa budete potřebovat 3 lžíce hořčice, 2 cibule, dva utřené nebo prolisované stroužky česneku, výpek z masa nebo sádlo a podle chuti mletého pepře.

Pomazánku vyrobíte umletím masa ve strojku nebo sekáčku. Do masové směsi přidejte najemno nakrájenou cibuli, hořčici a česnek. Dobře vše promíchejte, než přidáte rozpuštěné sádlo nebo ještě lépe výpek.

Směsí naplňte sklenice a uchovejte v chladu. Pomazánku namazanou na čerstvý chléb či jiné pečivo můžete posypat nasekanou jarní cibulkou, hodí se i na jemné kolečka nakrájená obyčejná cibule nebo kyselá okurka.