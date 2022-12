Vlašský salát podle normy z roku 1976. Chutná stejně, jako když jsme byli malí

Nejlépe vlašský salát chutnal s čerstvým rohlíkem, když se jedl přímo z papíru. Dnes už takový “vlašák” skoro nelze sehnat. Nevadí. Připravte si jej sami podle receptu z roku 1976! Bude chutnat přesně tak, jak si jej pamatujete.

Na chlebíčky, anebo jen tak s čerstvým pečivem jako rychlý oběd či svačina. Kdo by neznal vlašský salát. K dostání je v obchodech i dnes, ale ruku na srdce, jeho chuť už dávno není, čím bývala. Nejenže se pozměnila receptura, do salátu přibylo i pár ingrediencí, které mají prodloužit jeho trvanlivost.

Dlouhá historie

Vlašský salát má poměrně dlouhou tradici a rozhodně nevznikl u nás. Naopak do našich končin byl importován z Itálie a tehdejší suroviny se značně lišily, základ byl tvořen hlavně rybami. Do své kuchařky jej v roce 1831 zařadila i věhlasná Magdalena Dobromila Rettigová a v jejím receptu nechyběly ingredience jako úhoř, mihule a sardele.

Linkův salát

Pochoutku pak proslavil lahůdkář Alois Linka, v receptu zachoval rybí chuť v podobě sleďů a přidal jablko. Linkův salát si mohli Pražané vychutnávat v lahůdkářství v Hybernské ulici bezmála 25 let. V únoru 1948 však Linkovi lahůdkářství znárodnili a začala se psát podoba vlašského salátu, jak jej mnozí pamatují. V receptuře přibyly brambory a šunkový salám, naopak sleď, jablko a pražská šunka se tam již neobjevily.

Dříve se pro svěží chuť přidávala do salátu i jablka. Zdroj: Elena Hramova / Shutterstock.com

Jako z lahůdkářství

Nová podoba salátu okamžitě našla své příznivce a stala se symbolem pochoutky hodné oslav, večírků, speciálních příležitostí a postupem času i rychlého oblíbeného oběda.

Abyste si mohli takzvaný vlašák opět vychutnat, nemusíte se vracet v čase, připravte si jej podle videa:



Základ salátu tvoří 350 gramů brambor. Pokud máte kvalitní brambory, z prověřeného zelinářství nebo ze zahrádky, uvařte je ve slupce a nechte vychladnout. Pokud ze supermarketu, oloupejte je a vařte bez slupky. Připravte si ještě 48 gramů vařené mrkve a 32 gramů vařeného celeru. Původní receptura uvádí výrobní salám, ovšem lepší je použít 220 gramů šunkového salámu.

Pečlivě vybírejte i zeleninu do salátu, nekvalitní brambory mohou zbytečně pustit vodu. Zdroj: 123rf

Majonézový základ

Základ chuti salátu tvoří majonéza. Té by mělo být 200 gramů. Buď si ji můžete vyrobit domácí, anebo sáhněte po té, kde je největší množství žloutků. Do připravené majonézy nasypejte 20 gramů sterilovaného hrášku, přilijte zhruba 12 gramů octa, worchester, dejte jednu vrchovatou lžíci hořčice a pepř a sůl dle chuti. Nezapomeňte ještě na cukr, toho nasypejte do majonézové směsi asi 10 gramů. Klidně začněte menším množství a po zamíchání zálivku ochutnejte, zda je nebo není dost sladká.

Do vlašského salátu patří šunkový salám. Zdroj: Shutterstock

Nakrájet přesně

Veškerou zeleninu včetně 90 gramů sterilovaných okurek nakrájejte na kostičky. Salám se bude dle norem krájet na nudličky. Okurku a 20 gramů sterilovaného hrášku přidejte do majonézové směsi a dobře promíchejte. Jakmile máte brambory, mrkev a celer nakrájené, smíchejte je s majonézovou směsí.

Jako poslední přidejte nakrájený šunkový salám. Salát můžete samozřejmě ochutnat ihned po zamíchání, nicméně pokud to vydržíte a necháte jej odležet do druhého dne, chuťový zážitek bude mnohem lepší.

Zdroje: www.youtube.com, cs.wikipedia.org, fresh.iprima.cz