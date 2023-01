Proč do vývaru naše babičky přidávaly kostku ledu: Budete to dělat taky

Babičky jsou odjakživa ty nejlepší kuchařky. Je to především léty praxe a velkým množstvím vychytávek, které při vaření používají. Právě díky nim jsou jejich jídla ta nejlepší. Pojďte se na některé z nich s námi podívat, třeba se vám budou hodit!

Dnes se každý snaží trávit v kuchyni co nejméně času a volit co nejsnadnější jídla a to klidně i na úkor chuti a kvality. A je to velká škoda, protože vaření má být hlavně radost, což pro naše babičky rozhodně byla. Navíc uměly používat nejrůznější vychytávky, díky kterým netrávily v kuchyni celý den a měly čas i na ostatní domácí práce.

Triky pro ten nejlepší vývar

Uměly udělat například kvalitní vývar i s minimem času. A vy se ho můžete naučit také, když zkusíte následující vychytávky.

Používejte vždy maso s morkovou kostí na hovězí vývar a skelety na kuřecí vývar.

Také se doporučuje přidat do vývaru lžičku octa, lépe se pak uvolní výživné látky z kostí.

Zeleninu nikdy neloupejte, ani cibuli, jen je pečlivě omyjte.

Koření přidejte až po několika minutách vaření, stejně tak i stroužky česneku.

Maso nebo zeleninu vždy zalévejte studenou vodou.

Vývar táhněte na mírném plameni několik hodin.

Na to, jak udělat "vymazlený" zeleninový vývar, se podívejte ve videu:

Trik s kostkou ledu

Babičky samozřejmě neměly čas stát u plotny následující tři hodiny a sbírat z vývaru kal, proto hojně využívaly vychytávku s kostkou ledu. Tu přidejte do vývaru před koncem vaření a uvidíte, jak bude čirý a čistý.

Další užitečné triky našich babiček

K rýži můžete přidat lžičku citrónové šťávy, ta se postará o to, aby se nelepila a zůstala krásně bílá. Namísto citronu můžete použít i pár kapek octa.

Přidejte rýži bělost za pomoci octa Zdroj: 123RF

Dalším trikem, který oceníte hlavně na narozeninové oslavě, až budete chtít krájet dort. Dort krájejte nahřátým nožem, budete mít jistotu, že se na něj krém a čokoláda nebudou lepit. Stačí si dát horkou vodu do vysoké nádoby a před každým zakrojením do ní ponořit ostří.

Rádi byste si udělali pořádnou česnečku a zjistili jste, že nemáte doma lis na česnek? Pak vám poslouží struhadlo, jen pozor na prsty!

Pod klouzající prkénko na lince je skvělým pomocníkem navlhčená utěrka. Sýr se zase nebude lepit na struhadlo, když struhadlo předtím postříkáte trochou oleje ve spreji.

Se záchranou přesolené polévky pomůže přidání syrových brambor. Zdroj: Ahanov Michael / Shutterstock.com

Přesolené jídlo zachrání brambora nebo jablko

Když solíte jídlo, solte ho průběžně a nikde ne jen na začátku, nejen, že nepřesolíte, ale ve výsledku má jídlo lepší chuť.

Pokud by se vám přece jen povedlo polévku nebo omáčku přesolit, přidejte do ní na deset minut vařit oloupanou syrovou bramboru nebo jablko. Ty do sebe vtáhnou přebytečnou sůl a vy je pak jen vytáhnete a vyhodíte.

