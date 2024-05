Věděli jste, že si můžete i z toho nejlevnějšího masa udělat naprosto výtečné bio? Je to jednodušší, než byste si mysleli. A stačí vám na to pouze tyto tři ingredience, ze kterých si uděláte marinádu. Podívejte.

Asi není žádná novinka, že maso kupované v běžných supermarketech neoplývá velkou kvalitou. Nevíte, v jakých podmínkách byla zvířata vychována, nevíte, jestli byla zdravá a nevíte ani, jak s nimi bylo zacházeno.

A tato sladká nevědomost je možná někdy opravdu lepší. Ale existuje naprosto magická marináda, díky které se o tyto problémy nemusíte starat. Z klasického masa vám udělá bio maso během chvilky.

Magická marináda

Na tuto zázračnost budete potřebovat pouze 3 ingredience. A výhodou je, že je máte určitě všechny doma. Jedná se o citron, vodu a sůl. Vodu dejte do vodotěsného a vzduchotěsného sáčku. Přidejte sůl.

Poté si rozkrojte citron a vymačkejte z něj šťávy, co to jen půjde. Hotovo. Ano, tak lehké to opravdu bylo. Nyní můžete začít i s přípravou kuřete.

close info Profimedia zoom_in Citronová šťáva je pro marinádu absolutní nutností, jelikož má antioxidační a antimikrobiální účinky.

Maso, v tomto případě například kuře, si jako první důkladně opláchněte a nakrájejte na kousky. Marinádu můžete použít na stehna, prsa, paličky nebo kuřecí medailonky. Použít můžete samozřejmě i jiné druhy masa.

Veškeré ingredience v marinádě promíchejte a dejte je rovnou do vodotěsného a vzduchotěsného sáčku, který je určen do chladu. Jakmile budete mít veškeré ingredience promíchané, přidejte maso. Následně ze sáčku vypusťte vzduch a uzavřete jej. V sáčku ještě marinádu s masem promačkejte pomocí prstů a nechte přes noc marinovat.

Jak to funguje

Možná se ptáte, jak tato marináda z triviálních ingrediencí udělá z masa bio. Samozřejmě, že marináda nevymaže podmínky, ve kterých bylo maso v podobě zvířete chováno. Magická marináda však dokáže eliminovat veškeré toxiny a riziko onemocnění z potravin.

Jak? Citronovou šťávou, která je známá pro své antioxidační a antimikrobiální účinky. Citronová šťáva navíc zabraňuje tvorbě sloučenin, které jsou toxické pro vaše tělo i při tepelné úpravě.

Zdroje: www.efia.cz, www.idnes.cz