Umíte kouzlit? Tak se to naučte… První lekce spočívá v tom, jak udělat z oschlého pečiva ty nejlepší čerstvé kousky!

Co si budeme povídat, pečivo je základ všeho. Čerstvý chleba nebo rohlík je jedním z pilířů české snídaně, svačiny i večeře. A když něco takového chybí doma, je to docela mela…

„Což o to, rohlíky máme, ale jsou tak gumové, že bych s nimi mohl házet šipky,“ říká čtenář Standa ze slovenského Hlohovce a má pravdu. Některé druhy pečiva podléhají zkáze rychleji. To ale neznamená, že jsou určené na odpis. I z toho největšího „gumáka“ nebo „tvrďáka“ můžete vykouzlit voňavého „měkkýše“, který vám na talíři ještě udělá radost. Ale jak na to?

Malé vzkříšení z trouby

Pokud máte doma „unavený“ chléb, rohlíky, housky nebo kaiserky, můžete je „osvěžit“ pomocí starého dobrého triku s vodou. Jak na to: Předehřejte troubu na 150 – 180 °C. Mezitím nalijte vodu do rozprašovače a postříkejte jí povrch pečiva. Pak navlhčené kousky zabalte do alobalu a dejte do trouby. Pečte je 8 – 15 minut (záleží na množství pečiva). Odměnou vám bude pečivo s kůrčičkou a měkkou střídkou!

Řešení z mikrovlnky

Na změkčení pečiva můžete využít i klasickou mikrovlnnou troubu. Jak na to: Mikrovlnnou troubu navolte na nižší výkon. Vložte do ní starší pečivo, které jste zabalili do vlhké papírové utěrky. Chléb nebo rohlíky pečte 15 – 20 sekund. Po vytažení bude pečivo měkké a voňavé.

Zaměřeno na „tousťák“

Toustový chléb je univerzální věc. Zaprvé má delší trvanlivost a zadruhé i docela příjemnou cenu. Není proto divu, že ho tak rádi nakupujete! Toto pečivo se dostane „do formy“, když jednotlivé plátky necháte zahřát v toustovači. Podobný způsob můžete použít na „oživení“ baget!

close info Profimedia zoom_in Starší toustový chléb stačí zahřát v toustovači.

A co ty koláče?

Do pečiva patří i koláče. Bohužel i těm se stává, že následkem času (a kyslíku) začnou osychat, tvrdnout a ztrácet svou šťavnatost. Řešení je přitom více než triviální. Jak na to: Koláče a buchty umístěte do parního hrnce (případně nad hrnec s vroucí vodou), přikryjte a nechte pár minut hezky zahřívat.

Pára odstraní nejen tvrdost, ale také dodá těstu vláčnost! Pokud se vám nechce hrát si s párou, můžete využít troubu. Stačí zabalit pečivo do alobalu, položit ho na plech a strčit do trouby. Doporučujeme troubu předtím zahřát na 160 °C. Za pět minut budou koláče čerstvé jako dřív.

