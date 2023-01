Zabijačkový guláš si snadno připravíte doma. Pečený v troubě je dokonalý

Klasický guláš patří mezi velké lahůdky, ovšem takový vepřový zabijačkový guláš, to je úplně jiná písnička. Krásně voní, různé části vepře mu dodají ještě lepší chuť, a když jej upečete v troubě, maso se bude doslova rozpadat.

Typickými zabijačkovými pokrmy jsou například jitrnice, tlačenka, ovarová polévka či prejt. Často se ale připravuje i zabijačkový guláš, kterým rozhodně nepohrdne ani ten, komu jinak běžné zabijačkové delikatesy nejsou úplně po chuti. Navíc je až neuvěřitelně jednoduchý na přípravu. Od klasického hovězího či vepřového guláše se liší hlavně v surovinách. Kromě masa se při jeho vaření totiž používají také vnitřnosti, jako jsou játra a srdce.

Přesný postup, jak uvařit zabijačkový guláš, najdete ve videu:

Příprava masa a vnitřností

Na zabijačkový guláš si připravte 1,5 kilogramu vepřového bůčku, 1/2 kilogramu vepřových srdcí a 1 kilogram krkovice. Tu můžete případně nahradit méně tučným kouskem vepřového (například pečení či plecí), přece jen bůček sám o sobě udělá z guláše dost vydatnou dobrotu. Maso i srdce nakrájejte na kostky. Nakrájejte si také 1/2 kilogramu vepřových jater, ty ale dejte prozatím stranou, neboť se budou do guláše přidávat až v průběhu vaření, respektive pečení.

Cibuli osmažte na sádle

Na guláš budete také potřebovat 3 velké cibule. Pokrájejte je najemno a osmažte je v hlubokém hrnce, který může přijít i do trouby, dozlatova na lžíci sádla společně se 100 gramy slaniny nebo špeku. Maso přidejte k cibuli a vše smíchejte se 2 vrchovatými lžičkami drceného kmínu, 1 zarovnanou lžičkou pepře a 2 vrchovatými lžičkami sladké mleté papriky. Kdo má rád pikantní guláš, může použít papriku pálivou. Nezapomeňte ani na sůl. Na toto množství guláše přijde do hrnce asi 1 a 1/2 lžičky soli. Do hrnce přidejte ještě 4 bobkové listy a 6 kuliček nového koření. Vše zalijte zhruba 250 mililitry vody.

Vše připravujte v hrnci či hluboké pánvi, které je možné používat i v troubě. Zdroj: Shutterstock

Guláš v troubě

Takto připravený guláš vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 1 hodinu. V průběhu pečení kontrolujte, zda se nevypařila voda. Pokud výrazně ubyde, trochu jí přidejte.

A po hodině pečení přijdou na řadu játra. Ty smíchejte s 4 prolisovanými stroužky česneku, menší hrstí majoránky a přidejte je do guláše. Guláš takto vložte do trouby na další hodinu, aby maso změklo. Případně znovu přilijte trochu vody.

Jak zahustit guláš

Když je maso měkké, je třeba ještě guláš zahustit. Vezměte 2 lžíce polohrubé mouky a jednoduše ji nasypte do guláše. Dobře promíchejte, aby nevznikly hrudky. A nakonec guláš vložte na posledních 15 minut do trouby, aby mouka nabobtnala a guláš zahustila. Hotový zabijačkový guláš si nejvíce vychutnáte posypaný cibulí a s kousek čerstvého chleba. Vynikající ale bude i s houskovým knedlíkem anebo bramborovými plackami.

Guláš podávejte klasicky s chlebem či knedlíkem. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

NÁŠ TIP

Z receptu můžete vynechat vnitřnosti a připravit si tak klasický guláš v troubě. Takový postup je mnohem jednodušší než vaření guláše na sporáku, protože není nutné jej často míchat a kontrolovat. Navíc díky pečení je maso skutečně dokonale měkké.