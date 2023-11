Na dobře udělané zastřené vejce nemusíte chodit jen do restaurace. Zcela jistě ho zvládnete připravit vlastnoručně doma. Jen je dobré vědět, jak ho správně udělat. Prozradíme vám skvělý trik!

Patříte mezi jedince, kterým přijde příprava zastřených vajec jako nedosažitelný um? Pokud se obáváte náročnosti přípravy, máme pro vás dobrou zprávu. Není se čeho bát a nejde o žádnou vyšší dívčí. Stačí jen dodržet správný postup, anebo využít jednoduchý trik, s kterým to zvládnou i naprostí začátečníci.

Jak udělat dokonalé zastřené vejce? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanálu ONETV cz:

Základem jsou čerstvá vejce

Pokud chcete dosáhnout opravdu dokonalého výsledku, je nejlepší použít naprosto čerstvá vejce. Výhodu tedy mají všichni chovatelé slepic. Jestliže vajíčka nakupujete, pořiďte si je u farmářů a v obchodech vždy vybírejte ta nejčerstvější podle uvedeného data.

Čím čerstvější vajíčka použijete, tím bude jejich bílek tužší a zároveň bude držet vejce lépe pohromadě, až jej ponoříte do vody. Bílek starších vajec je zpravidla v tekutější formě a bývá pak ve výsledku rozteklý, kvůli čemuž často vyteče i žloutek.

Čím čerstvější vajíčka použijete, tím bude jejich bílek tužší.

Záleží i na velikosti hrnce

Na zdárném výsledku závisí i to, jaký hrnec použijete. Sáhněte rovnou po nádobě s větším obsahem, zastřená vejce totiž potřebují dostatek vody. Zajímá vás proč? Pokud byste vařili vejce v nedostatečném množství tekutiny, byla by vaše zastřená vejce ve výsledku placatá a ztratila by svůj správný design.

Voda by neměla bublat

Při přípravě zastřených vajec byste měli nejprve přivést vodu k varu, ale hned poté ji sundat z plotýnky. Jestliže chcete dosáhnout opravdu kvality, neměla by voda při samotném procesu totiž nikdy silně bublat. Bublinky by měly být jen v podobě drobných a klidných perliček. Metoda, kterou si zvolíte k přípravě, je jenom na vás. Pokud jste ostřílení kuchaři, zkuste klasiku, v případě začátečníka neváhejte využít trik s fólií.

Trik s potravinovou fólií

Připravte si menší misku a vystelte ji potravinovou fólií a její povrch potřete důkladně olejem. Na druhu ani tolik nezáleží, buďte však důkladní. Následně do takto připravené misky vyklepněte celé syrové vajíčko. Pak fólii opatrně sejměte z nádoby a natěsno uzavřete uzlíkem nebo svorkou. Pak ponořte do horké nebublající vody na dobu 3 až 4 minut a poté vyjměte. Těsně pod uzlíkem potravinovou fólii rozstřihněte a hotové zastřené vejce z ní opatrně vyjměte na talířek. Ano, a to je vše!

Bublinky by měly být jen v podobě drobných a klidných perliček.

Klasika s vodním vírem pro zkušené

Stejně tak si můžete osvojit i přípravu dle klasického postupu. Do hrnce s vroucí nebublající vodou přidejte 1 lžíci octa a pomocí vařečky vytvořte pohyby v blízkosti okraje vodní vír. Syrové vejce si nejprve rozklepněte do malé mističky a teprve potom jej pomalu vlijte přímo do středu samotného víru. Pokud chcete, aby vejce drželo pohromadě, vyhněte se silnému víru a nechte jej lehce zklidnit. Jedná se o grif, který opakováním jistě brzy pochytíte a budete jako zkušení šéfkuchaři. Silný vír by konzistenci pevného bílku snadno poničil. Vejce pak vařte 3 minuty.

Bílek nenechte roztéct

V případě, že by se náhodou bílek začal rozutíkávat, zkuste ho přidržet pomocí vařečky či lžíce a nenechte ho roztéct. Jakmile vyndáte vajíčka z horké vody, odložte je na pár vteřin do mísy s ledovou vodou. Zastaví totiž proces vaření. Než je budete servírovat na talíř, nezapomeňte je lehce osušit papírovou utěrkou, odsajete tak přebytečnou vodu, která by kazila nejen chuť, ale celkový design.

