Univerzální žloutkový krém: Skvělý do vánočního cukroví, ale třeba i na dort

Fantastický, jednoduchý a na ingredience nenáročný žloutkový krém se báječně hodí do všeho. Nemusíte se ostýchat použit jej do dortu, ale ani na lepení cukroví nebo do drobných dezertů. Naučte se přípravu žloutkového krému, je to klasika, která vás nezradí.

www.toprecepty.cz, varimedobroty.cz

Jedinečný a univerzální žloutkový krém

Umíte různé druhy krémů, které se hodí nejen na cukroví, ale také do dortů a zákusků? Žloutkový krém je zrovna takový. Univerzální a tak akorát. Můžete si jej dosladit, dobarvit nebo mírně ochutit, hodí se totiž skutečně do veškerého pečení.

Žloutkový krém se připravuje ve vodní lázni, nicméně je to recept velmi jednoduchý a poměrně rychlý, ale určitě nezapomeňte přibrat na pomoc ruční šlehač.

Krém je možné ještě dochutit vanilkou nebo třeba rumem. Zdroj: Shutterstock.com / Inga Nielsen

Na žloutkový krém stačí jen 3 ingredience

Na přípravu budete potřebovat jen vejce, čtvrtku másla a moučkový cukru. Můžete se setkat s mnoha různými recepty, některé zahrnují i rum nebo škrob či pudinkový prášek. Často se přidává i vanilka nebo vanilkový cukr, společně s troškou citronové šťávy. Tento recept je nicméně jeden z těch velmi prostých, základních a zcela nenáročných na ingredience.

Žloutkový krém je vynikající i do dortů a na zdobení. Zdroj: Shutterstock

Jak se dělá žloutkový krém

Začněte přichystáním vodní lázně. Vodu v hrnci přiveďte k varu, stáhněte žár a misku se 2 rozklepnutými vejci a 150 g moučkového cukru položte na vodní hladinu v hrnci.

Ručním mixérem šlehejte žloutky s cukrem tak dlouho, dokud nezhoustnou a nezačnou se tvořit „peřinky“.

Chcete vidět jak to má vypadat? Podívejte se na přípravu žloutkového krému v podání paní Jany. Pokud jste nikdy podobný krém nedělali, určitě se hodí vidět kuchařce při práci pod ruce:

V okamžiku, kdy jsou žloutky s cukrem dost husté a našlehané, odstavte misku z hrnce. Nechejte obsah trochu vychladnout a pak přidávejte po částech 1/4 másla. Jestliže je máslo velmi studené, dejte si záležet a šlehejte po malých kouscích. Máslo změklé stačí rozdělit na třetiny a postupně zašlehat.

Vznikne krém, kterým můžete okamžitě zdobit a nebo jen nechejte chvilku v lednici, aby mírně ztuhnul. V jakém stavu bude krém po skončení práce, záleží na teplotě másla, ale i na pokojové teplotě, při které pracujete.