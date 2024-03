Konzumujete často ve stravě zdravé avokádo? Poradíme vám, jak ho udržet co nejdéle v kondici a „fresh“, i když je již dostatečně zralé.

Avokádo je plodem stromu hruškovec přelahodný a řadí se mezi superpotraviny. Stále častěji se stává součástí našeho jídelníčku, protože je nejen chutné, ale i velmi zdravé. Stejně tak se hodí do pestré škály slaných i sladkých receptů.

Drobnou nevýhodou je, že poměrně rychle dozrává a hnědne. Obzvlášť, když se dužina dostane do styku s okolním vzduchem, protože poměrně rychle oxiduje. Velice snadno však můžete k jeho delšímu uchování využít osvědčený trik, který udrží avokádu nejen svěží barvu, ale i náležitou chuť a konzistenci.

Na výběru záleží

Když si avokádo domů pořizujete, zvažte vždy fakt, kdy ho hodláte opravdu spotřebovat. V případě, že ho použijete až za pár dní, upřednostněte zralejší a tvrdší plody.

Dozrát je budete moci nechat při pokojové teplotě, ale vždy mimo přímé sluneční paprsky. Průběžně kontrolujte požadovanou zralost, celý proces bude probíhat zhruba 3 až 4 dny, pak se ovoce může začít kazit.

Když si avokádo domů pořizujete, zvažte vždy fakt, kdy ho hodláte opravdu spotřebovat.

Trik, který udrží avokádo dlouho ve formě

Pokud chcete koupené avokádo uchovat na opravdu delší dobu, tak z něj doma vyjměte pecku a náležitě ho celé oloupejte. Dužinu pokrájejte na silnější plátky a vložte je do misky s vodou a vložte do lednice. Avokádo lze také umístit do vzduchotěsného uzavíratelného sáčku.

Celé avokádo nepatří do lednice

V případě, že chcete uchovávat avokádo neporušené, do lednice jej raději nedávejte. Pokud se však k tomuto kroku rozhodnete, uložte ho vždy do přihrádky pro zeleninu. Teplota v jeho okolí by totiž neměla klesnout pod 10 stupňů Celsia.

Pozitivní vliv na prodloužení trvanlivosti avokáda a jeho svěží zelené barvy má i citron.

Použijte citron

Pozitivní vliv na prodloužení trvanlivosti avokáda a jeho svěží zelené barvy má i citron. Koupené avokádo i ve slupce rozřízněte na dvě poloviny a dužinu pokapejte citronovou šťávou. Pak ovoce uložte do plastové uzavíratelné krabičky.

Pomůže i cibule

Využít můžete i konzervačních účinků cibule. Oloupanou ji pokrájejte na plátky, kterými vyložte krabičku. Na něm pak uložte avokádo, a to rozřízlou stranou k cibuli.

