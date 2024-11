Když se ceny másla v obchodech neustále zvyšují, mnoho lidí přemýšlí, jak nejlépe využít akcí, nakoupit ve velkém a udržet tuto potravinu čerstvou po co nejdelší dobu. Podíváme se tedy na tipy a triky, jak uchovávat máslo tak, aby si zachovalo svou čerstvost a chuť dlouhé měsíce. A v neposlední řadě vám přineseme recept na máslo domácí!

Rostoucí ceny potravin citelně zasahují rozpočty domácností. Máslo patří mezi základní suroviny, které zažívají výrazné cenové skoky. Pokud pečete na Vánoce domácí cukroví, vyplatí se udělat si zásobu.

Důležité je ovšem správné skladování, aby máslo zůstalo čerstvé co nejdéle. Pokud tyto možnosti nemáte, není problém si připravit máslo domácí, které je nejen velmi chutné, ale i snadné a levné.

Jak správně nakoupit máslo do zásoby

Nakupování ve větším množství může znamenat značné úspory. Hledejte akce a slevy v supermarketech nebo u místních prodejců. Vyberte máslo s delší dobou trvanlivosti a bez přidaných konzervantů pro čistší chuť.

Jak uchovávat máslo v lednici

Při běžném použití je ideální skladovat máslo v lednici, a to v uzavřené nádobě nebo zabalené do alobalu. Tím se zabrání absorpci pachů z jiných potravin. Teplota v lednici by měla být stabilní, ideálně kolem 4 °C.

Mražení másla jako klíč k dlouhodobé čerstvosti

Máslo lze zamrazit, aniž by se ztratila jeho chuť či kvalita. Zmrazujte v původním obalu nebo rozdělte na menší porce a zabalte do potravinové fólie. Takto připravené máslo vydrží v mrazáku až šest měsíců. Před použitím ho nechte pozvolna rozmrazit v lednici.

„Máslo se skladuje v mrazírnách při teplotách nejméně -18 °C, ale i nižších po dobu maximálně dvou let, přičemž se v období skladování kontroluje jeho senzorická kvalita. Obvyklá doba skladování ale bývá okolo jednoho roku a po tomto čase se provádí ve skladech obměna zásob," prozradil předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Tipy na správné rozmrazování

Rozmrazení másla přímo na kuchyňské lince se nedoporučuje, protože dochází k rychlému zhoršení kvality. Pomalé rozmrazování v lednici zachová chuť a texturu. Pokud spěcháte, můžete máslo nakrájet na menší kousky pro rychlejší rozmrazení.

Jak prodloužit životnost másla při běžném používání

Pokud máslo používáte denně, skladujte ho v malých, uzavíratelných nádobách a držte mimo přímé světlo a teplo. Speciální máslenky s chladicí vrstvou prodlouží čerstvost a udrží chuť.

Recept na domácí máslo

Nechcete-li však čekat na máslo v akci nebo nemáte místo v mrazáku, není nic snazšího, než si připravit máslo domácí. Stačí použít kvalitní smetanu s vyšším obsahem tuku. Smícháním a šleháním smetany do konzistence šlehačky a následným pokračováním ve šlehání se začne oddělovat máslová hmota od podmáslí.

Máslo pak propláchněte studenou vodou a vytvarujte. Domácí máslo lze uchovávat v lednici, případně také zmrazit, aby si déle udrželo čerstvost. Tímto způsobem ušetříte a vyhnete se rostoucím cenám másla v obchodech.

Máslo je ceněná ingredience, bez které si mnoho kuchařek neumí vaření a pečení představit. Vzhledem k rostoucím cenám se vyplatí připravovat si máslo doma nebo ho nakupovat do zásoby, ovšem správné skladování hraje klíčovou roli v tom, aby vydrželo čerstvé. Zmrazování, uchovávání v lednici a správné manipulace jsou zásadní kroky k tomu, aby máslo neztrácelo na kvalitě a bylo vždy připraveno k použití.

