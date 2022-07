Jak udržet jahody co nejdéle čerstvé a bez plísně: Použijte triky našich babiček

Sezóna jahodových sklizní je v plném proudu! Jak však udržet jahody co nejdéle čerstvé, aby se vám nezkazily a nepřišly o chuť, cenné vitamíny a šťavnatou sladkost? Není to zase až tak složité!

Kdo by si rád nepochutnal na jahodách?! Nejlepší jsou totiž ty úplně čerstvé, ale bohužel to není dlouhodobě udržitelný stav. Nejlepší rada je sníst jahody okamžitě po utržení, nebo jakmile je přinesete domů. Chutnají totiž nejlépe! Ovšem co když potřebujete mít jahody v čerstvém stavu i na později a prodloužit jejich životnost? Nemusíte se obávat, jde to! Díky jednoduchým trikům se nebudete muset obávat, že by se vám zkazily.

Proč se jahody rychle kazí

Jahody jsou jedním ze zástupců tzv. neúdržné potraviny, tedy suroviny, která rychle podléhá zkáze. Způsobuje to vysoký podíl vody, která v jahodách tvoří celých 85 %. Voda spolu s teplem vytvářejí ideální podmínky pro množení mikroorganismů, takže pomáhá chlad, který jahodám prodlužuje jejich poživatelnost.

Trvanlivost jahod si můžete před uložením do chladničky prodloužit díky octu. Ovoce vám tak při správném postupu vydrží čerstvé i několik týdnů! Zdroj: shutterstock.com

Jak jahody skladovat

Ve chvíli, kdy si donesete jahody domů, očistěte je a pro jejich delší trvanlivost odřízněte stopky. Také odstraňte všechny změklé či jinak poškozené plody, mohly by nakazit ty zdravé. Pak jahody vložte do skleněné dózy s víčkem a dejte do lednice, ideálně do přihrádky na ovoce s teplotou 1 až 5 °C. Prodloužíte tak jejich životnost minimálně o 1 týden. Vždy se však přesvědčte, že je do sklenice ukládáte naprosto suché. Před servírováním vložte jahody na chvíli do misky se studenou vodou a ledem, díky tomu se opět zpevní jejich struktura a budou svěžejší. Jak zařídit, aby jahody vydržely čerstvé ještě déle?

Dopřejte jahodám octové lázně

Trvanlivost jahod si můžete před uložením do chladničky prodloužit díky octu. Ovoce vám tak při správném postupu vydrží čerstvé i několik týdnů!

Co budete potřebovat: mísu, bílý ocet, vodu, papírové utěrky a velký cedník.

Nejprve smíchejte ve větší míse bílý ocet v poměru 1:5 s vodou. Do připraveného octového roztoku vložte všechny jahody a nechte je odpočívat tak 5 minut. Mezitím si připravte cedník a pečlivě ho vyložte papírovými utěrkami. Postupně vyndejte jahody a skládejte je jednu vedle druhé na papírovou vrstvu. Nechte je dostatečně oschnout a teprve poté je uložte do lednice. Ocet je skvělý v tom, že dokáže zničit možné spory na jahodácha také dokonale zlikviduje všechny bakterie, které způsobují plísně.

Pomocníkem je i jedlá soda

V případě, že zrovna doma nemáte bílý ocet, můžete jahody namočit do roztoku jedlé sody a vody. Do 4 šálků vody přidejte 1 čajovou lžičku jedlé sody a do připraveného roztoku jahody namočte. Poté je opláchněte pod tekoucí vodou. Následuje sušící očista jako v předchozím případě.

K čištění a udržení jahod v kondici můžete použít také slanou vodu. Je to výborná metoda k odstranění možných larev ovocných mušek, které se nacházejí uvnitř plodů. Zdroj: shutterstock.com

Slaná koupel proti ovocným muškám

K čištění a udržení jahod v kondici můžete použít také slanou vodu. Je to výborná metoda k odstranění možných larev ovocných mušek, které se nacházejí uvnitř plodů. V 1 šálku teplé vody rozpusťte jednu čajovou lžičku soli. Nechte vodu úplně vychladnout, poté namočte jahody na 5 minut do studené vody, opláchněte a řádně osušte.

