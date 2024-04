Máslo je v kuchyni naprosto nezbytnou surovinou, ale jeho trvanlivost bohužel není věčná. Existuje však způsob, jak ji můžete prodloužit až na tři roky. A stačí vám k tomu jen trouba, podívejte.

Máslo je v české kuchyni naprosto nezbytnou surovinou. Bohužel se v posledních letech stále zdražuje, a když už jej někde naleznete za dobrou cenu, ve velké většině případů je to kvůli nízké trvanlivosti.

Jenže, jak už to tak bývá, lidé dokáží být velice vynalézaví, a proto někdo přišel se skvělým způsobem, jak je možné máslo udržet čerstvé klidně i 3 roky po vypršení trvanlivosti. A vše, co potřebujete, již máte doma k dispozici.

Video, jak skladovat máslo, najdete na Youtube kanále Jerry James Stone:

Zdroj: Youtube

Jak udržet máslo čerstvé

Prvním krokem je najít dostatek zavařovacích sklenic, ve kterých budete máslo skladovat. Následně nakrájejte máslo na kostky tak velké, aby se vešly do sklenic. Když budou trochu vyčuhovat přes okraj sklenice, vůbec to nevadí.

Poté si na plech dejte pečicí papír, a na něj zavařovačky s máslem vyskládejte. Vložte plech do vyhřáté trouby na 110 stupňů celsia a nechte uvnitř na 15 minut, maximálně na 20.

close info Profimedia zoom_in Až budete mít máslo rozehřáté, sklenici pořádně uzavřete víčkem a dejte jej znovu do trouby na 45 minut.

Máslo v troubě logicky roztaje. Až se tak stane, můžete do sklenic přidat další kostky másla. Ty se v již rozpuštěném, horkém másle rozpustí do pár minut. Tento postup opakujte do té doby, než budou sklenice plné.

Ujistěte se, že vám pod okrajem ještě zbývá kousek místa. Nyní sklenice zavřete pomocí víčka. Předtím si však dejte pozor, aby okraje sklenic byly čisté, a ne umazané od másla. Opět vložte sklenice do trouby a při stejné teplotě 110 stupňů je nechte v troubě 45 minut.

Máslo se (skoro) nekonečnou trvanlivostí

A máte hotovo. Po vytažení z trouby pečlivě zkontrolujte všechna víka. Pokud jsou všechna dobře utěsněna, dejte sklenice chladit do lednice. Na vrch sklenic si můžete napsat data, kdy jste máslo dali zavařovat.

Není to snad ale ani potřeba, jelikož toto máslo vám vydrží 3 roky. Skladujte normálně v lednici. Před použitím nezapomeňte sklenice pořádně protřepat, aby se vám máslo hezky smíchalo dohromady.

Zdroje: www.senzarecepty.cz