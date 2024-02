Milujete špenát? Tak to byste měli vědět, jak je možné ho udržet co nejdéle v nejvyšší kvalitě a čerstvý!

Špenát je velice chutná zelenina, která je plná užitečných živin. Dokonale posiluje imunitní systém a udržuje naše tělo zdravé a s dostatečným množstvím potřebné energie. Pokud je špenát čerstvý, má sytě zelenou barvu a je příjemně křupavý. Aby zelenina o své kvality zbytečně nepřišla, je nutné ji správně skladovat a držet ji v bezpečí před možnou zkázou.

Nenechte špenát ovadnout

Pokud se o čerstvé špenátové listy nepostaráte, postupně budou vadnout a ztrácet svou svěžest a křupavost. V horším případě mohou i díky vlhkosti uhnít či zplesnivět. Pokud chcete mít špenát co nejdéle v prvotřídní kvalitě, je dobré znát pár šikovných triků. Které to jsou?

Odstraňte kontaminované listy

Nikdy nezapomeňte špenát přebrat a dokonale eliminujte všechny nezdravé listy. Díky tomu podpoříte nejen delší trvanlivost, ale předejdete i možné ztrátě náležité chuti a vůně.

Hygiena na prvním místě

Následně špenát omyjte v cedníku pod tekoucí vodou a nechte zeleninu na cedníku důsledně okapat.

Využijte papírové utěrky

Úhlavním nepřítelem delší trvanlivosti špenátu je především nadměrná vlhkost. Postupně zeleninu připraví nejen o její křehkost, ale i o svěží zelenou barvu, která se začne měnit na hnědou až černou. Brzy se stane doslova nepoživatelným. Před každým uskladněním je tedy nutné vlhkost pečlivě odstranit. K tomu vám perfektně dopomohou klasické kuchyňské utěrky.

Potravinová krabička

Nejlepší je umístit osušené špenátové listy do uzavíratelné potravinové krabičky. Jeden papírový ubrousek vložte i na její dno. Pokud by byl špenát i v lednici vystaven přístupu kyslíku, mohl by se začít kazit.

Správné místo v lednici

Čerstvý špenát skladujte vždy ve spodní části lednice, díky tomu bude déle svěží.

Teplota skladování

Významnou roli pro čerstvost špenátu hraje i teplota skladování, která by se měla pohybovat od 2 do 7 °C. Za těchto podmínek skladujte špenát po dobu 7 až 10 dní.

