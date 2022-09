3 smrtelné hříchy při skladování zeleniny, kvůli nimž hnije a škodí zdraví

Stává se vám, že se koupená zelenina po pár dnech svrkne a je na vyhození? Možná, že něco děláte špatně. Poradíme vám, jak udžet zeleninu co nejdéle čerstvou.

Koupit si dneska košík ovoce a zeleniny je poměrně drahá záležitost. Proto pak člověka naštve, když se tahle čerstvá úroda promění v tábor odpadlíků. Což to, pár vrásčitých nebo změklých plodů „upacírujete“ do polévky, bramborové kaše nebo koláčů, ale co ten zbytek? Nahnilé nebo nevábně vypadající saláty těžko budete předkládat rodině jako zdravé jídlo. Co s tím? A jak zamezit tomu, aby se stejná situace opakovala do budoucna?

Skladovací „nepořádek“

Podle odborníků je na vině špatné uchovávání potravin. V obchodech na to mají jasná pravidla, ale problém bývá často v českých domácnostech, kde je jídlo umisťováno tak nějak intuitivně. Pokud tedy chcete uchránit svůj nákup, nezbývá vám nic jiného, než se naučit ho správně skladovat. A tady je malý návod, jak na to.

Listová zelenina

Koupili jste salát, špenát nebo kapustu? Všechny tyhle „hlávky“ vložte do plastového sáčku a umístěte do přihrádky na zeleninu v lednici. Tímto způsobem protáhnete dobu expirace na čtyři dny. Stejně postupujte i v případě, že máte oddělené listy zeleniny. Jen počítejte s tím, že jejich životnost je poloviční, tedy dva dny.

Salát přežije pár dní pod igelitem. Zdroj: Profimedia

Chřest

Jakmile koupíte svazek chřestu, okamžitě ho zabalte do navlhčené papírové utěrky a vložte ho „nastojato“ do misky s vodou. V této sestavě ho umístěte do lednice. Díky chladnému klimatu si chřest prodlouží mládí.

Rajčata

Nikdy neukládejte rajčata do lednice! Stanou se z nich unavené, mdlé a moučnaté chudinky, které si nedáte ani do omáčky. Proto raději ještě nedozrálé plody vystavte na sluníčko, aby „chytly barvu“ a ty červené uložte na vzdušné místo nebo do špajzky. Pamatujte na to, že rajčata nejsou uzpůsobena na delší skladování, takže neváhejte a dopřejte si je co nejdřív k obědu, svačině či večeři. Pokud máte rajčat hodně, nečekejte na to, až „se sní“. Raději z nich vyrobte kečup, omáčku na špagety nebo je usušte v troubě.

Rajčata jsou určená k rychlejší konzumaci. Zdroj: Profimedia

Kořenová zelenina

Tyhle poklady z podzemí vyžadují chladné, tmavé a suché místo. Proto je ideální je dát do sklepa či komory. Pokud tuhle možnost nemáte, je lepší dát celer, mkev nebo petržel do mikrotenových sáčků a uložit je na jakékoliv chladné místo. Pozor – lednici vynechte! V jejím klimatu se kořenová zelenina zcvrkne a zgumovatí.

Mrkev má ráda chlad. Zdroj: Profimedia

Salátová okurka

Na kondičku okurek má vliv i to, v jakém je kupujete stavu. Vždycky vybírejte tvrdé a stejnoměrně zabarvené. Pokud si chcete usnadnit práci při skladování, vsaďte na okurky zabalené ve folii, které vydrží déle. Okurku uchovávejte v ledničce, v přihrádce na zeleninu. Pozor: jakmile ji načnete, s konzumací neotálejte. Zelenina totiž rychle měkne!

Všechny voňavé natě

Kdysi se říkalo, že zelený vršek celeru či petržele déle vydrží, když ho dáte jako kytku do vody. To je ale jen polovina pravdy. Aby to opravdu fungovalo, musíte dát přes zelenou část bylinky ještě mikroténový sáček a pomocí gumičky ho připevnit k dóze s vodou. Takto vybavená zelená nať vám vydrží v lednici pár dní.



