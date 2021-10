Jak ugrilovat kuře v troubě, aby bylo maximálně šťavnaté a s křupavou kůrkou

Grilované kuře. Oblíbená lahůdka, která se u nás ve velkém jí už od nepaměti. Existují řetězce, které jsou zaměřené pouze na grilované kuřecí maso, a lidé je milují. Není však nad to si připravit skvělé a křupavé grilované kuře doma v troubě.

Grilované kuře není nic složitého na přípravu. Aby bylo šťavnaté a mělo křupavou kůrku, je důležité dodržet správný postup. Jak si připravit šťavnaté kuře s křupavou kůrčičkou doma a s minimen úsilí?

Pokud chcete připravit to nejlepší kuře, musíte dodržovat několik grilovacích zásad. Pokud chcete grilovat kuře celé, vyberte si střední velikost. Velká kuřata se musí grilovat déle, čímž se může vysušit, a navíc se s nimi špatně manipuluje.

V první řadě odstraňte droby z dutiny, kuře důkladně omyjte zvenku i zevnitř a začněte zpracovávat. Ideálně hned, ve vodě se totiž množí bakterie, které se na kuřecím masu vyskytují. Kuře nasolte a nakořeňte, můžete ho klidně ovonět i bylinkami. Chcete-li opravdu křehké masíčko, kuře potřete marinádou a nechte odležet několik hodin v chladničce.

Kuře potřete marinádou a nechte několik hodin odležet v chladničce. Zdroj: As Food studio / Shutterstock.com

Kuře můžete dokonale ugrilovat i na venkovním grilu

My si dnes představíme, jak na grilované kuře z trouby. Ale připravit si ho můžete i na grilu venkovním. V závislosti na velikosti kuře grilujte nejdříve přikryté něco přes 30 minut, pak gril otevřete, kuře otočte prsy směrem nahoru, gril zavřete a opět grilujte po dobu dalších 30 minut.

To, že je kuře ugrilované, poznáte podle toho, že po zaříznutí do stehna vyteče čistá šťáva. Pokud je šťáva růžová, ještě je nutné kuře grilovat. Poté, co sundáte kuře z grilu, nechte ho trošku vychladnout a před krájením odpočinout. Klidně deset minut pod alobalem.

Vždy raději kupujte kuře chlazené, ideálně z domácího chovu a s rodokmenem. Budete-li grilovat jen jednotlivé části kuřete, nejvhodnější jsou stehna, paličky, křidélka a až poslední volbou by měla být prsa. Ta se na gril příliš nehodí, rychle a často se vysušují. Proto, když už je přece jen pod gril strčíte, nenaklepávejte je a nechte je vcelku.

Kuře si snadno můžeme naporcovat i doma. Zdroj: Yulia Furman / Shutterstock.com

Recept na šťavnaté grilované kuře z trouby:

Suroviny:

celé kuře

1 vrchovatá lžíce grilovacího koření

máslo podle chuti

Postup:

Kuře poprašte ze všech stran grilovacím kořením. Některé směsi jsou míchány bez soli, pokud tomu tak je, kuře ještě posolte. Na kuře položte několik kousků másla, podlijte vodou (cca 50 ml) a dejte do horkovzdušné trouby na 180 °C. Opékejte z každé strany cca 30 minut. Poté přepněte troubu na 200 °C a z každé strany opečte ještě 15 minut. Tím získáte křupavou kůrku jako u kuřete z profesionálních grilů.

Tip: Na dně zapékací mísy nebo pekáče zbude spousta výpeku. Pokud ho nezužitkujete všechen při samotném obědě jako omáčku na přílohu, můžete zbytek výpeku slít do porcelánového hrnečku a uschovat v lednici. Výpek se hodí do různých pokrmů, ale je skvělý i namazaný na chleba.

Na videorecept se podívejte zde:

