Jak správně ugrilovat vepřové maso? Nejhorší chyby, kterých můžeme dopustit

Může ho být malý kousek i celé prase. Je šťavnaté, chutné, a přitom dobře dostupné. Vepřové a gril jsou zkrátka nerozluční přátelé.

Zdroj: Časopis Receptář

NEJLEPŠÍ KOUSEK MASA NA MŘÍŽKU

Kýta je to sice sušší kus masa, ale při správné péči si s grilem rozumí velmi dobře. Ať ji budeme grilovat celou nebo nakrájenou, je lepší ji předem naložit do láku, respektive lák do masa napíchat stříkačkou. Je to podobný postup, jako kdybychom kýtu udili. Grilovat bychom ji pak měli pomalu, zhruba první hodinu a půl až dvě zabalenou v alobalu, a pak začít maso postupně odkrajovat, aby se zvenčí nepřipalovalo. Kýtu nakrájenou na plátky můžeme pomalu opékat na nepřímém plameni asi 10 minut z každé strany. Musíme ji ale pečlivě hlídat, aby se nevysušila.

Krkovice je univerzální kus ke grilování. Připravit ji můžeme dlouho naloženou a přímo grilovanou, asi 6 minut z každé strany. Stejně dobře se hodí i k dlouhému a pomalému barbecue, kdy se z ní postupně vypeče tuk.

Bůček se hodí pro klasické barbecue, při němž se vypeče větší množství tuku, ale tence nakrájený ho můžeme opékat i velmi zprudka sotva 1 minutu z každé strany (raději na tálu nebo na kameni). Pokud ho předem naložíme do směsi sójové nebo rybí omáčky, cukru a limetové šťávy, bude z něj skvělá asijská pochoutka.

Koleno můžeme být už uzené, které nad grilem jen chvíli prohřejeme Zdroj: Profimedia.cz

Koleno můžeme být už uzené, které nad grilem jen chvíli prohřejeme, stejně jako syrové, které budeme dlouho a pomaličku několik hodin propékat a potírat lahodnou glazurou.

Mleté vepřové bude skvělé jako šašlik nebo kuličky napíchané na jehle. A není žádný důvod nezkusit z něj vytvarovat šťavnatý burger. Díky bleskově rychlému opečení, jen asi 2–3 minuty z každé strany podle velikosti kuličky či výšky burgeru, se hodí i jako předkrm na grilovacím večírku.

Zásady grilování

Bez soli

Pokud maso nakládáme, nepřidáváme do marinády sůl, vytáhla by z něj šťávu. Maso osolíme až těsně před tím, než ho vložíme na gril. Můžeme ho klidně solit dokonce až po grilování, během odpočívání.

Bez propichování

Maso vyndáme z chladu alespoň 30 minut před samotnou přípravou. Silnější steaky, zvlášť ty s blanitým obalem, po obvodu na několika místech nařízneme, aby se maso žárem nezkroutilo. Během přípravy už do něj ale nepícháme, aby z něj nevytekla šťáva a propékalo se pěkně rovnoměrně.

Po grilování necháme maso asi 5 až 20 minut odpočinout (podle velikosti) Zdroj: NDAB Creativity / Shutterstock.com

Beze spěchu

Po grilování necháme maso asi 5 až 20 minut odpočinout (podle velikosti). Během této doby se šťáva uvnitř rovnoměrně rozloží a celý kus pěkně zkřehne. Dáváme ovšem pozor, aby nevychladlo. Ideální je odložit ho na krajní část grilu.

5x osvědčená marináda

BYLINKOVÁ:

olej + nasekané čerstvé bylinky + čerstvě mletý pepř

Necháme marinovat alespoň 1 hodinu a podáváme s bylinkovým máslem.

ASIJSKÁ:

černé pivo + sójová omáčka + mletý zázvor

Pivo i omáčka na mase lehce zkaramelizují, proto se marináda dobře hodí k tučnějším kouskům

PIKANTNÍ:

rajčatový protlak bez cukru + worcesterská omáčka + med + mleté chilli

Maso do směsi naložíme asi na 1 hodinu, poté dobře otřeme a zbylou marinádou potíráme během grilování.

ČESNEKOVÁ:

jogurt + čerstvé bylinky + lisovaný česnek

Před grilováním marinádu z masa pečlivě otřeme, aby česnek a bylinky při grilování nezhořkly

HOŘČIČNÁ:

světlé pivo + hořčice + mletá paprika + mletý kmín + česnek + mletý pepř

Prorostlejší maso naložíme klidně i dva dny předem a grilujeme velmi pomalu

DILEMA: nakládat, či nechat přírodní?

Čím delší dobu maso na grilu stráví, tím lepší je ho předem naložit.

Rychle opečené kousky libového masa stačí dávat na gril bez jakékoli přípravy a posléze je jen osolit a opepřit a podávat s omáčkou podle vlastní chuti.

Prorostlejší kousky, kterým více prospěje pomalejší grilování na nepřímém zdroji tepla, si ovšem zaslouží alespoň základní marinádu. Platí to pro krkovici, stejně jako pro celé koleno nebo dokonce prase. Pak je ještě lepší maso odřezávat postupně a postupně také potírat další marinádou.

logo receptář Zdroj: Časopis Receptář