Děláte správně míchaná vejce? Velké chyby, které lidé dělají při jejich přípravě

Vajíčka na všechny způsoby. To většina z nás k nedělní snídani rozhodně přivítá! A když jsou navíc opravdu dobře připravená, může se jednat o gurmánský zážitek. Co takhle dokonale vláčná a hebká míchaná vajíčka? Máte chuť? Poradíme vám jak na ně!

Míchaná vajíčka patří mezi snídaňové stálice, dalo by se tedy říci, že jejich úřípravu musí každý snadno zvládnout. Není to ale v žádném případě pravda, je tolik chyb, které můžete při jejich přípravě udělat, že se tomu nechce ani věřit. My se na ty nejzásadnější chyby při přípravě míchaných vajíček zaměříme, abyste už nikdy nešlápli vedle.

Aby byla vaše vajíčka nadýchaná, krémová a lahodná, zapomeňte na to, že je jen vyklepnete do pánvičky. To by byla velká chyba. U míchaných vajíček je totiž důležitá náležitá péče. Rozklepněte tedy vejce do misky a metličkou je dobře vyšlehejte. Bílek a žloutek se musejí dokonale spojit. Aby byla míchaná vajíčka správně nadýchaná, měl by se do nich dostat vzduch. Šlehejte je tedy alespoň půl minuty.

Náš tip: Doporučuje se přidat do vajíček před šleháním lžíci smetany.

Používejte čerstvá vajíčka, ideálně z neklecových chovů. Zdroj: profimedia.cz

Vajíčka nikdy nešlehejte dopředu

Vajíčka nikdy nesmíte šlehat dopředu, celý efekt nadýchanosti by se totiž ztratil. Ihned po šlehání je nutné vajíčka nalít na pánev. Ostatní ingredience si klidně připravte předem.

Rozhodně vajíčka nedávejte na zcela rožhavenou pánev na plné obrátky, spálila by se, proto je u dobré míchanice nutná trpělivost. Míchaná vajíčka připravujte dlouho a pomalu na mírném ohni. Sice se nastojíte, ale zase máte jistotu, že vajíčka nezhnědnou nebo se dokonce nespálí.

Na dvě vajíčka není nutné používat velkou pánev. Čím větší pánev použijete, tím bude větší pravděpodobnost, že se vysuší. Pokud nemáte menší pánev, klidně použijte hrnec. Ideálně litinový nebo teflonový, nepřipaluje se a umýt ho pak bude mnohem snazší.

Aby byla míchaná vajíčka správně nadýchaná, měl by se do nich dostat vzduch. Šlehejte je tedy alespoň půl minuty. Zdroj: Shutterstock

Sundávejte je ze sporáku vlhká

Nadýchaným vajíčkům stačí, aby byla vlhká, nikdy je nenechávejte na plotýnce až do sucha. Zbytkové teplo je totiž ještě dodělá a byla by pak přetažená a gumová.

A jak připravuje míchaná vajíčka jeden z našich nejlepších šéfkuchařů Zdeněk Pohlreich?

Vyklepne dvě vejce do misky, přidá polévkovou lžíci tučné smetany, sůl a začne šlehat. Tím šleháním se do vajec dostane vzduch a jsou pak nadýchanější a lehká, žádná sušenka, jak Zdeněk říká. Veškeré bylinky a zelené koření by mělo do toho jídla přijít až úplně na závěr.

Na přípravu míchaných vajíček se podívejte ve videu:

