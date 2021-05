Upečte si jednoduchou bábovku našich babiček. Příprava nezabere ani deset minut

Krajíc bábovky poprášené moučkovým cukrem je vděčným doplňkem nedělní kávy. Tradiční moučník upečený v bábovkové formě chutná snad každému a s jeho přípravou není téměř žádná práce. Základní těsto umícháte během deseti minut.

Bábovky v prášku lákají slogany o bleskové přípravě, která ušetří spoustu času. Směs nasypete do mísy a přidáte už jen vejce, olej, vodu či mléko, zamícháte a máte hotovo. Ve skutečnosti ale ani obyčejná bábovka z domácích surovin, jak ji dělávaly naše babičky, nezabere času o nic více. V zásadě jde pouze o sypkou směs mouky, cukru a jedlé sody, do které rovněž přidáte pouze vejce, olej a mléko. Nic víc. Domácí moučník navíc nebude obsahovat stabilizátor, dextrózu, zbytečné barvivo ani přidanou sůl.

Jedlá soda, nebo prášek do pečiva?

Zmínili jsme jedlou sodu, ovšem v receptech se často setkáte i s kypřícím práškem do pečiva. Jaký je mezi nimi rozdíl? Obě ingredience mají zaručit, že těsto bude pěkně nakypřené a v troubě nám vyběhne do výše, každá ale funguje na trochu jiném principu. Jedlá soda je čistý hydrogenuhličitan sodný, který k sobě potřebuje nějakou kyselotvornou látku, aby zareagoval a vytvořil bubliny oxidu uhličitého. V prášku do pečiva se naproti tomu vyskytuje jak jedlá soda, tak kyselotvorná ingredience, takže k nakypření dojde vždy bez ohledu na další přísady v těstě.

Do "prdopeče" se navíc přidává i škrob, jenž reakci sody s kyselou složkou oddálí až na chvíli, kdy těsto vstrčíte do rozehřáté trouby. Nestane se tedy, že by oxid uhličitý z těsta vyprchal ještě před pečením, jako to hrozí v případě použití čisté jedlé sody. Zrovna bábovku ale můžete péci s oběma přísadami, pamatujte jen; že zvolíte-li jedlou sodu, těsto musí do trouby bezprostředně po umíchání – troubu si tedy předehřejte předem. Lišit se bude i přidané množství; soda bicarbona je koncentrovaná a na celé těsto jí postačí jen lžička, zatímco prášku do pečiva přidáváme asi třikrát více.

Bábovka je vděčným doplňkem nedělní kávy. Zdroj: Shutterstock.com

Váhu směle nahradí hrnek

Teď už konečně k tomu slíbenému receptu na bleskurychlou babiččinu bábovku. Pokud ji nepřipravujeme z prášku, ale hezky podomácku, začneme tím, že do mísy rozklepneme tři vejce. Našleháme je metličkou (mixér opravdu není potřeba) a přisypeme k nim hrnek pískového cukru. Opět prošleháme a odměříme půl hrnku oleje. Po zamíchání do těsta přijde také půl hrnku mléka nebo smetany. Za stálého šlehání postupně přisypáváme dva hrnky mouky smíchané s kypřícím práškem, až je směs jemná a nejsou v ní hrudky. Základní těsto na bábovku je tímto hotovo.

Vidíme tedy, že příprava těsta je naprosto jednoduchá a rychlá, nemusíme kvůli ní vytahovat mixér ani kuchyňskou váhu. Čím bábovku dále ozvláštníte, je skutečně na vaší představivosti. Do poloviny těsta se často přidává kakao, naše babička pro radost vnoučat obvykle oddělila ještě třetí díl a obarvila ho červeným potravinářským barvivem, aby byl moučník barevnější. Do bábovky ale mohou přijít také nasekané ořechy, rozinky v rumu, vanilka nebo rozmačkaný banán.

Forma na bábovku by měla být dobře vymazaná a vysypaná moukou nebo strouhankou, abychom mohli dílo snadno vyklopit. Moučník vkládáme do trouby rozehřáté na 180 °C a prvních patnáct minut troubu neotvíráme, aby těsto nespadlo. Potom můžeme teplotu o něco snížit a bábovku necháme zvolna propékat další půl hodinku, až se těsto přestane lepit na špejli.

