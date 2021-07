Jak upéct bramboráky v troubě? Je to skvělé a mnohem zdravější

Pokud se snažíte zhubnout do plavek, oblíbených českých bramboráků se nemusíte vzdát. Jen je zkuste připravit jinak. V troubě a s minimem tuku.

Zdroje: www.idnes.cz, www.kaloricketabulky.cz

Bramboráky jsou smažené placky z brambor a koření. Přidat do nich můžete mouku, vejce, mléko, šunku a další ingredience podle tradice vaší rodiny. Smaží se na sádle nebo na oleji. Pokud se snažíte zredukovat hmotnost, tuto slanou a mastnou pochoutku vám asi žádný výživový poradce nedoporučí. Podle kalorických tabulek totiž 100 g běžného bramboráku či lidově cmundy, krompeláku, kramfleku nebo stryku, obsahuje 312 kcal. Máte-li však na bramborák chuť, upečte si ho v troubě. 100 g obsahuje pouze 95 kcal. Navíc, tato příprava má další benefity.

Proč péct bramborák v troubě

Stát u rozpálené plotny, potit se a dávat pozor, aby bramborák nezčernal. Smažení samotných placek patří asi mezi nejméně oblíbenou část klasického receptu. Místo toho, abyste si užívali chaty, knížky nebo televizního pořadu, musíte kontrolovat pánev. Příprava v troubě vám však volný čas dopřeje. Navíc, kuchyň nebude zapáchat po smažení.

Smažení samotných placek patří asi mezi nejméně oblíbenou část klasického receptu. Zdroj: Malgorzata WI / Shutterstock.com

Nejlepší brambory na bramboráky

Aby se váš bramborák mohl zařadit mezi zdravou pochutinu, měli byste do samotného těsta přidat co nejméně surovin. To znamená, že byste se měli vyvarovat mouky, vajec apod. Proto si kupte moučnatou odrůdu brambor, která obsahuje nejvíce škrobu. V obchodech ji najdete pod označením varný typ C. Škrob těsto přirozeně spojuje a bramborák se i bez mouky a vajec nebude trhat.

Jak upéct bramboráky v troubě

Rozpalte troubu na 180 °C. Využijte spodní i horní ohřev a vyhněte se horkovzdušnému módu. Bramborák bude krásně propečený a nevysušený. Cca 1 kg brambor oloupejte. Polovinu nastrouhejte na jemném struhadle a polovinu na hrubém. Nechte je pustit škrob, ale tekutinu nevylévejte. Díky ní nemusíte přidávat vejce ani mouku. Těsto dochuťte česnekem, majoránkou a solí. Chuť otestujte špičkou jazyka. Poté vše důkladně zamíchejte. Směs nalijte do pekáče vyloženého pečícím papírem a štětcem na olej vrch těsta jemně potřete. Pečte 45-60 min. Bramborák by měl být zlatavý z obou stran.

Co česká rodina, to 'zaručený' recept na nejlepší bramboráky Zdroj: profimedia.cz

Zdravý bramborák z trouby

Jelikož se bramborák v troubě více peče a málo smaží, počítejte s tím, že bude mít trochu jinou chuť, než klasický z pánve. Určitě však bude chutnat i dětem nebo mužskému osazenstvu rodiny. Můžete si k němu dát tvarůžek, připravit zeleninový salát nebo si ho vzít na výlet do krabičky.