Jak upéct brambory v troubě: Ten nejjednodušší způsob bývá obvykle nejlepší

Milujete pečené brambory? Právě tato příprava dokáže ze zdánlivě obyčejné suroviny vykouzlit delikatesu michelinské úrovně. Důležitý je však správný postup. Jak brambory nezkazit?

Desítky let se hlízy brambor považovaly v Evropě jen za léčivou potravinu. Poté se dostaly na královský stůl francouzského krále Ludvíka XIII a rychle zdomácněly především u vyšší vrstvy a mnichů. Nedůvěra u chudších vrstev byla prolomena až hladomorem v 70. letech 18. století. Lidé zjistili, že jsou brambory oproti obilí odolnější, a tak se začaly pěstovat ve velkém. (Zdroj: www.idnes.cz) Není tedy divu, že se v naší kuchyni bez brambor téměř neobejdeme. Ať už je připravujeme vařené, smažené nebo pečené.

Nejlepší pečené brambory

Brambory oloupejte, přepulte a každou polovinu nakrájejte na třetiny Zdroj: Anton27 / Shutterstock.com

Postup:

Brambory typu B oloupejte, přepulte a každou polovinu nakrájejte na třetiny. Vložte je do vody a nechte vyluhovat přebytečný škrob. Vodu slijte a ještě je propláchněte pod tekoucí vodou v sítku. Nejlépe dvakrát. Nyní je vložte do vařící vody a vařte je 6 minut. Brambory zbavte po uvaření přebytečné vody. Nyní si předehřejte troubu na 200 °C. Vložte do pekáče pět lžic másla a nechte ho 4 minuty v troubě rozpustit. Nyní nasypte brambory do pekáče a opepřete, osolte, přidejte sušený česnek a pořádně zamíchejte. Můžete přidat také bylinky jako rozmarýn nebo provensálské koření. Brambory pečte 40 minut. V polovině času je promíchejte.

Na co si dát pozor