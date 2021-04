Jak správně upéct bůček: triky, jak co nejvíc podpořit jeho typickou vůni a chuť

V kuchyni se stává, že zahraniční specialitu ukuchtíme na výbornou, zatímco to nejobyčejnější jídlo podle našich představ nevyjde. Vezměte si takový bůček - naše babičky ho neochucovaly ničím jiným než solí, a jeho chuť byla přesto dokonalá. A hlavně parádně křupal. Ruku na srdce, dokážete ho připravit také tak?

Abychom byli přesnější, bůček se někdy připravoval i na česneku. Dozlatova upečený, podávaný s křenem, hořčicí, okurkou a chlebem vytvořil jednu z nezapomenutelných chutí našeho mládí. Není ovšem tak úplně jednoduché tuto chuť přesně reprodukovat. Bůček vytahujeme z trouby měkký, ale bez křupavé kůrky, nebo dokonce svrklý a vysušený.

Hlavním problémem bůčku bývá, že z něho vytéká velké množství tuku. Pokud ho navíc zakryjete poklicí nebo alobalem, bude se doslova dusit ve vlastní šťávě a křupavá kůrka se na něm nevytvoří. Bůček proto pečeme zásadně odkrytý a podléváme ho až ve chvíli, kdy se šťáva vypaří. Vodu přitom nelijte na maso, ale okolo něj přímo do pekáčku.

Jiný přístup je třeba zvolit v případě, že bůček pečete v horkovzdušné troubě. Nezakrytý by se vysušil, a tak ho něčím přiklopit musíme, abychom v něm udrželi štávu. Na poslední půl hodinu pečení pak maso odkryjeme, aby mělo šanci získat křupavý povrch.

Velké kouzlo vykoná hlubší pekáč s roštem, na kterém se bůček vlastně "ugriluje" a bude krásně opečený ze všech stran. Alternativně můžete požádat řezníka, aby vám z bůčku odřízl kosti a maso pak v pekáči podložíte jimi. Jde zkrátka o to, aby během pečení neplavalo. (Zdroj: https://www.kucharkaprodceru.cz/peceny-bucek/)

Bůček lze ochutit česnekem, bylinkami i chilli kořením. Zdroj: Shutterstock.com

Před pečením nařízneme horní vrstvu kůže a tuku do mřížky - zářezy provedeme snáze, pokud bůček vložíme na chvilku do mrazáku. Do zářezů pak vetřeme sůl a podle chuti třeba i česnek. První půl hodinu maso pečeme v předehřáté troubě na 200°C, poté teplotu stáhneme na 150°C. Pozor ale, každá trouba peče jinak a například v horkovzdušné budete muset až 30°C ubrat. Přesnou teplotu vám bohužel žádný recept neporadí, musíte na ni přijít vlastní zkušeností.

Další hodinu a půl bůček průběžně kontrolujeme, přeléváme vlastním výpekem a podle potřeby podléváme.

Tip: Chcete-li klasický bůček ozvláštnit, můžete ho ke konci pečení potírat olejem s bylinkami nebo třeba směsí medu a citrónové šťávy.

Zelenina ve výpeku?

Asi nemusíme připomínat, že bůček na seznamu zdravých potravin zrovna nefiguruje. Podle některých receptů lze pokrm ozdravit tím, že do výpeku v průběhu pečení přidáte nakrájenou kořenovou zeleninu. Myšlenka je to dobře míněná, ale musíme si uvědomit, že výpek obsahuje velké množství tuku a zelenina jím zcela nasákne. Pokud tedy máte zálusk na zeleninovou přílohu, připravte ji raději ve zvláštní pánvi. K jejímu osmahnutí můžete použít lžíci nebo dvě výpeku, k podlití pak raději použijte čistou vodu.