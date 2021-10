Jak upéct bůček: Tohle je návod pro opravdové chlapy

Pečený vepřový bůček patří k těm vůbec nejlahodnějším masitým pochoutkám, jaké lze připravit. Dostatečně silná tuková vrstva mu totiž dodává naprosto báječnou chuť. Jenže právě zmíněný tuk od přípravy a konzumace bůčku odrazuje mnoho strávníků, neboť jim na jazyku nevyhovuje konzistence tučného masa. Při správném pečení se však tuková vrstva z velké části krásně vypeče a bude neodolatelně křupavá. A takovému bůčku rozhodně jen tak někdo neodolá.

Vepřový bok neboli bůček obsahuje kromě masa i velké množství tuku. A jak se říká, tuk je nositelem chuti. A právě proto je pečený bůček mezi mnohými nesmírně oblíbený. Způsobů, jak bůček připravit, existuje mnoho. Nejčastěji se však vepřový bok peče v troubě, aby se všechny jeho tučné částí krásně vyškvařily. Jenže ne vždy se to každému tak úplně povede.

Jak upéct bůček

Aby perfektně vynikla chuť vepřového masa, je žádoucí nepracovat s žádným výraznějším kořením. Bohatě tak při pečení postačí jen dvě suroviny – vepřový bok a sůl. Bůček se velmi často prodává i s kostí a žebry. Ty je třeba před samotným pečením odříznout, avšak nevyhazovat. Poslouží totiž skvěle jako „podestýlka" pod maso na pekáči.

Horní vrstvu tuku na kusu masa se vyplatí nařezat. Díky tomu se bude sádlo lépe vypékat, a navíc řez vytvoří krásný efekt. Ze všech stran maso dobře osolte, a to hlavně v zářezech, aby se sůl dostala skutečně všude. Dostat koření do záhybů ale může být někdy poněkud problém, naštěstí jej lze velmi snadno vyřešit. Položte si maso tukovou vrstvou nahoru do čistého dřezu a přelijte jej vroucí vodou. Zářezy se rozevřou a vy do nich tak sůl snadno vmasírujete.

Maso se peče nezakryté a ideálně tak, aby se nekoupalo ve šťávě, která se z něj uvolňuje. Kdo má doma pekáč s roštem, má výhodu. Kdo ne, nezoufá. Použijte kosti, jež jste z masa odřízli, a položte je při pečení pod maso. Efekt bude prakticky stejný jako u pekáčku s roštem. A pozor! Nikdy bůček nepečte s pomocí horkého vzduchu, maso by pak bylo až nepříjemně vysušené. Maso se v troubě nijak nepodlévá. Jen se čas od času přelévá vypečenou šťávou.

Vepřový bůček se vyplatí nařezat. Zdroj: Shutterstock

Pečený bůček se zeleninou

Bůček se snad nejčastěji podává jen s chlebem a případně s kyselou okurkou a křenem. Zajímavě ale chutná i kořenová zelenina pečená ve výpeku z bůčku. A místo křenu pohladí chuťové pohárky třeba křenová omáčka!

Křenová omáčka se k bůčku perfektně hodí. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1,5 kg bůčku

2 červené cibule

2 mrkve

1/4 většího kusu celeru

1 palici česneku

2 snítky tymiánu

sůl

pepř

Křenová omáčka:

4 lžíce strouhaného křenu

400 gramů creme fraiche

3 stroužky česneku

Postup:

Začneme tím, že si předehřejeme troubu na 200 °C. Zatímco se bude v troubě zvedat teplo, připravíme si maso. Z bůčku odřízneme kosti a na horní tukové vrstvě s pomocí nože vytvoříme mřížku. Maso si pak v čistém dřezu spaříme vroucí vodou, aby se všechny zářezy rozevřely, osušíme jej a do řezů vmasírujeme sůl. Bůček ale také nasolíme ze všech stran.

Do pekáčku si naskládáme kosti z bůčku tak, aby na nich maso při pečení sedělo a nedotýkalo se dna pekáčku a vytékající šťávy. Položíme bůček na kosti a vložíme do trouby. Prvních třicet minut jej pečeme na zmíněných 200 °C, poté teplotu snížíme na 150 °C a pečeme zhruba další dvě hodiny. Čas od času koukneme do trouby a maso přelijeme výpekem. Na zbývajících 45 minut k masu do pekáče přihodíme na čtvrtky rozkrojené cibule, na kostičky nakrájenou mrkev s celerem, česnek a tymián. Po upečení vyndáme maso z trouby a ještě před servírováním jej necháme asi deset minut odpočinout.

Tento mezičas využijeme na přípravu křenové omáčky. Jednoduše v misce rozmícháme creme fraiche s nastrouhaným křenem a prolisovaným česnekem. Dochutit můžeme ještě solí a pepřem.