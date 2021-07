Jak upéct obyčejné české buchty. Klasický recept naších babiček je nejlepší

Sbalte si raneček a vyrazte někam na cesty. Jenže hezky česky podle vzoru Honzovy mámy, byste měli napřed napéct pekáč buchet. Víte jak? Máte svůj vlastní recept? Nebo snad nějaký po babičce?

Proč Honzovy máma napekla buchty?

Proč si vlastně Honza sbalil do ranečku buchty? No, to je jednoduché. Různé obměny buchet najdete i u našich přeshraničních sousedů. Nebo, co říkáte na anglické „Cornish pasties“, tedy upečené chlebové kapsy s náplní z masa a zeleniny, které manželky pekly pro horníky. Všechno toto pečivo má něco společného. Jednoduše ho lze zabalit a sníst mimo domov. Není potřeba jej dělit nebo krájet, nádivka je uvnitř a nevytéká. Prostě ideální na cesty!

Typicky české buchty s povidly. Zdroj: stockfoto / Shutterstock

České buchty podle babiččiny kuchařky

„Kuchařku naší vesnice“ moje babička dostala, když se vdávala a vařila podle ní celá léta. A později z ním čerpala máma i já, když jsem začínala s vařením. Recepty, kde všechny ingredience naházíte do kuchyňského robota a za ideální teploty vám je vypracuje, si určitě dokážete najít. Jaký je ale původní recept? V babiččině kuchařce na straně 380 je to recept na „kynuté těsto tužší“ a hospodyňka má na výběr, zda zvolí těsto jednoduché nebo jemné. Postup a zpracování jsou stejné.

Jednoduché nebo jemné těsto na buchty?

Dnes bychom spíš řekli „dražší nebo levnější“. Posuďte sami.

Na jednoduché těsto budete potřebovat: 1 kg polohrubé mouky nebo na polovinu smíchaná hladká a hrubá, 10 dkg tuku, 8 dkg cukru, 1 až 2 žloutky, 4 dkg droždí, necelé ¾ l mléka, citronová kůra, lžička soli.

Těsto jemné, tedy dražší má všeho víc a seznam ingrediencí vypadá takto: 1 kg polohrubé mouky nebo na polovinu smíchané, 15 dkg cukru, 3 až 4 žloutky, 5 g droždí, více než ½ l mléka, citronová kůra, vanilka, lžička soli. A navrch na promaštění buchet do pekáče 10 až 15 dkg tuku.

Jak vypracovat těsto na české buchty

I když někteří tvrdí, že rukama a s láskou vypracované těsto je lepší než to bez práce připravené kuchyňským robotem, uznávám, že kvalitní ruční vypracování je zdlouhavé, potřebujete na něj dobrou mísu i vařečku a na konci budete cítit ruce. Ať už zvolíte jakoukoli variantu, držte se postupu. Začněte tím, že si ohřejete trochu mléka a rozmícháte v něm část cukru s rozdrobeným droždím. Pod utěrkou nechejte na teplém místě vzejít a až potom se pusťte do pečení. Mouku prosejte do mísy a udělejte uprostřed důlek. Do důlku napřed vložte žloutky a tenkým pramínkem přilévejte kvásek, který hned vtírejte vařečkou do žloutků. Poté přidejte ostatní ingredience včetně rozpuštěného másla. Zapracujte vše do mouky tak, že budete vařečkou od škrabávat těsto z krajů mísy a pomaličku ji otáčet. Vznikne vám bochníček vláčného těsta, který už se nebude lepit. Nechejte jej na teplém místě vykynout až do zdvojnásobení velikosti.

Pravé české buchty zvládnete upéct s trochou cviku i v celoskleněném pekáči. Zdroj: Akvals/Shutterstock.com

A jak se buchty plní?

Čím je budete plnit, je na vás. Tradičně to bývají povidla, maková nebo tvarohová nádivka. V okamžiku, kdy je těsto nakynuté, můžete začít s odkrajováním pomoučněnou lžicí. Z 1 kg mouky budete mít dva velké pekáče buchet, což je 40 až 50 kusů. Každý kousek naplňte a dobře uzavřete. Na vymazaný pekáč se pokládají stisknutými okraji dolů a buchty je potřeba promazávat i mezi sebou, aby se nespojili v celistvou hmotu. Nelepte je jednu na druhou, nechejte jim prostor, protože ještě opět nakynou během pečení. Pečeme na 170 stupňů Celsia, půl až třičtvrtě hodiny.

Zabalte do puntíkovaného šátku a vydejte se směr princezna a půl království.



Zdroj:

Kuchařka naší vesnice, Dr. Marie Hrubá, František Raboch a kol., Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1965