Jak na první domácí chleba: Jednoduchý recept pro ty, kteří si nevěří

Toužíte po vlastnoručně upečeném chlebu, který vám provoní celý domov, ale máte v hlavě spoustu otázek? Bojíte se, že vám těsto nevykyne, nemáte kvásek nebo ošatku? Nevadí, s naším návodem zvládne upéct lahodný chléb i pekař-začátečník.

Zdroje: www.chlebnasvezdejsi.cz, www.zeny.cz, www.maskrtnica.cz, www.cuketka.cz

„...Tajemství je samo pečení, to, co se z toho měkkého a bledého těsta stane v peci; ježíšmarjá, když pak vyndáte takový zlatý a brunátný pecen a on voní, že ani male dítě nemůže skvostněji vonět, to je takový div...," píše spisovatel Karel Čapek ve své knize Povídky z druhé kapsy. A má pravdu. Kdo by nemilovat vůni čerstvého pečiva?

Na lahodný chleba nepotřebujete ani kvásek, ani ošatku. Nemusíte si ani kupovat domácí pekárnu. Jednoduše si vystačíte s tím, co máte v kuchyni. Jakmile zjistíte, že vás pečení baví, můžete si další výbavu koupit a v mezičase si vypěstovat i svůj vlastní domácí kvásek.

Pečení chleba není závod

Proces přípravy a pečení chleba se často přirovnává k životu samotnému. Aby se z obyčejných ingrediencí vytvořil voňavý pecen, je třeba dostatek času a střídání práce v podobě hnětení a klidu - kynutí. Pokud jste však nikdy těsto nehnětli nebo jste kynuté pečivo nepekli, zkuste tento proces delegovat. Nemusíte se vrátit do obchodu. Chleba bez hnětení to zvládne za vás.

Proces přípravy a pečení chleba se často přirovnává k životu samotnému. Zdroj: Yuganov Konstantin / Shutterstock.com

Domácí chléb bez hnětení

Na domácí chleba budete potřebovat 500 g pšeničné chlebové mouky, 430 g vody, 11 g soli a 4 g instantního droždí. Připravte si také mísu vyloženou čistou utěrkou, trochu krupice a hrnec do trouby nebo hluboký pekáč.

Jak upéct domácí chleba

Do mísy dejte mouku, droždí, sůl a vodu. Vše důkladně promíchejte, abyste vytvořili hladké těsto bez hrudek. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a těsto nechte kynout při pokojové teplotě 12-16 hodin. Po uplynutí doporučované doby těsto vyklopte na pomoučený vál, posypejte ho moukou a rukami z něho přeložením na sebe vytvarujte obdélník. Těsto bude téměř tekuté, takže si můžete pomoci stěrkou. Do mísy vložte čistou utěrku, zaprašte ji moukou a hrubou krupicí. Těsto opatrně vložte do mísy a trochu ho opět zaprašte. Zakryjte fólií a nechte kynout 2 hodiny.

Troubu rozehřejte na 250 °C a vložte do ní hrnec na pečení nebo hluboký pekáč. Nádobí nechte důkladně prohřát. Jakmile bude teplé, opatrně do něj vložte vykynulé těsto. Přikryjte pokličkou a pečte 30 minut. Pak pokličku sundejte a pečte dalších 15 až 20 minut. Jakmile bude kůrka pěkně propečená, chléb z trouby vyndejte a na mřížce nechte vychladnout.

Jakmile bude kůrka pěkně propečená, chléb z trouby vyndejte a na mřížce nechte vychladnout. Zdroj: BartTa / Shutterstock.com

Tipy na dokonalý chleba

⦁ Aby vám spodek pečiva nezčernal, dodržujte doporučenou teplotu.

⦁ Dobu kynutí nepřekračujte, chleba by mohl mít placatější tvar.

⦁ Pokud si nechcete špinit utěrku moukou a těstem, můžete místo ní použít potravinářskou fólii potřenou olejem.

Pečení zdar!