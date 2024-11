Králík je v českém jídelníčku klasika. Dopřejte si ji v té nejchutnější verzi.

Králík býval kdysi na českých talířích poměrně často. Dnes je už výjimečným zpestřením jídelníčku, když se náhodou jeho maso objeví na pultech obchodů… Ale popravdě je to škoda. Protože podle nutričních terapeutů je králík velice výživný, dietní a lehce stravitelný. A třeba na rozdíl od zvěřiny obsahuje jeho maso méně cholesterolu, což je dobrá zpráva pro ty, kteří mají vysoké hladiny cholesterolu v krvi…

Autor Toprecepty vám poradí, jak špikovat králíka. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Kvalitní králičí maso

Králičí maso je také plné vitaminů, minerálů (zejména zinku, forsforu a síry) a vlákniny, která podporuje růst svalů. Zkrátka, pokud chcete být zdravější, měli byste mít ve svém jídelníčku kromě ryb a drůbeže, i králíka… Na jeho maso můžete natrefit v supermarketech, e-shopech, ale i u farmářů, kde si ho můžete koupit v dobré kvalitě.

Koření jako základ

Nejlepší je králičí maso upéct. Máte to téměř bez práce a výsledek je dokonalý. Odborníci doporučují králíka před pečením naporcovat, protože díky tomu se každý kousek masa dobře propeče a je šťavnatější.

Samotný králík nemá nějak výraznou chuť, proto je dobré ho pořádně okořenit, abyste mu dodali ten správný šmrnc. Výborně chutná třeba s kmínem, cibulí nebo česnekem. Ale neuděláte chybu, když k němu přihodíte i trochu slaniny, jalovce, rozmarýnu nebo bobkového listu.

Sázka na marinádu

Pokud chcete, aby se králičí maso pořádně ochutilo, naložte ho přes noc do marinády.

Vyzkoušet můžete třeba zakysanou smetanu s kořením nebo směs namíchanou z 2 lžic hořčice, 6 stroužků česneku, 2 nasekaných cibulí, 5 kuliček pepře, 5 kuliček nového koření, 1 a ½ dcl oleje, 3 dcl vody, 5 lžic kečupu, ½ lžičky soli a 1 lžíce worcesterské omáčky. Králíka marinujte ve směsi 24 hodin a pak ho zabalte do alobalu a pečte na 230 -250°C zhruba 45 minut. Pak „hliníkové brnění“ sundejte a dopečte maso na 180°C zhruba půl hodiny.

Pečení „křupana“

Pokud chcete králíka upéct klasicky dokřupava, nezapomeňte ho předtím důkladně osolit a pokapat citronem,“ doporučuje šéfkuchař a dodává, že králík patří mezi sušší typy mas, proto neuděláte chybu, když k němu přidáte i trochu vepřového bůčku a zakryjete poklicí. Pečte ho zhruba hodinu na 180 °C, poté maso odkryjte, obraťte, podlijte a nechte dopéct. Hotová pečínka by měla mít hezkou růžovou krustu. Stejně jako v troubě můžete péct králíka i v remosce!

Dušení pod poklicí

Králíka můžete i podusit. Jak na to: Králíka okořeňte, případně prošpikujte špekem a poté v zakryté nádobě dejte péct na teplotu 150 °C zhruba 2,5 hodiny. U staršího králičího masa, které není tak křehké a lahodné, se doporučuje zkombinovat dušení a pečení. Pozor: Při pečení nezapomeňte pečínku podlévat, aby byla správně šťavnatá, jinak by hrozilo, že budete mít na talíři jen suché odřezky, a to nechcete… Ideální doba pečení je u králíka 90 minut. Během této chvíle je dobré maso několikrát obrátit, podlít a polít.

Servírování králíka

Králičí maso se výborně hodí ke špenátu a knedlíku, ale zachutná vám i v kombinaci s omáčkami a těstovinami nebo bramborem.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.toprecepty.cz