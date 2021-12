Jak upéct křupavá kuřecí stehna: Je to snadné, přesto to většina lidí neumí

Upéct kuřecí stehna není žádným problémem. Upéct ale kuřecí stehna tak, aby byla z venku krásně křupavá a uvnitř neodolatelně měkká, už ale může být poněkud tvrdším oříškem. Postup je sám o sobě jednoduchý, záleží na teplotě trouby, době pečení a také na správné marinádě.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, vareni.cz, receptyonline.cz

Kuřecí stehna asi není třeba nijak zvláštně představovat. Jde o tu část kuřete, která je krásně šťavnatá a díky částečné prorostlosti tukem je takřka nemožné ji vysušit. I proto po nich mnozí sahají častěji než po kuřecích prsech. Nejběžněji se stehna pečou podobně jako kuře, tedy podlitá trochou vody, osolená a posypaná kmínem. Ve výsledku pak sice chutnají dobře, ale chybí jim křupavá kůžička a o žádný úchvatný gastronomický zážitek nejde. Jak je tedy upéct tak, aby zvenku neodolatelně křupala a maso s naprostou lehkostí takřka samo odpadávalo od kosti?

Jak péct kuřecí stehna

Zatímco kuřecí prsa si žádají rychlou úpravu, neboť se z nich při jejich delším pobytu v teple vytrácí šťáva, u kuřecích stehen je to přesně naopak. Tedy potřebují v rozpálené troubě strávit dostatečně dlouhou dobu. Dejte však pozor na to, aby trouba nebyla vyhřátá až příliš. Maso by se sice upeklo a i kůžička by se vyškvařila, uvnitř by ale zůstalo tuhé. Je tedy lepší spíše vsadit na nižší teploty a investovat do přípravy stehýnek trochu více času.

Kuřecí stehna před pečením omyjte, osušte a nasolte. Zdroj: Shutterstock

K dosažení křupavých kuřecích stehen se rozhodně vyplatí je péct na pekáčku s mřížkou. Tím, že nebudou přímo u dna, se k nim i zespodu dostane suché teplo a budou mít možnost se ze všech stran krásně opéct. Pokud však takovým pekáčem nedisponujete, není třeba zoufat. Jen budete mít při pečení trochu více práce, neboť budete muset čas od času stehna otáčet. V troubě je rovněž lepší spoléhat na klasické pečení a ne na horký vzduch.

Úžasně křupavá kuřecí stehna s bylinkovým dipem

Kuřecí stehna můžete péct dohromady i se zeleninou nebo bramborami. Zdroj: Shutterstock

Na 4 porce budete potřebovat:

10 kusů kuřecích stehen

4 stroužky česneku

3 lžíce medu

2 lžíce omáčky harissa (lze zcela vynechat anebo nahradit lžičkou mletého chilli)

8 lžic olivového oleje

1 lžíci mletého kmínu

1 lžíci mletého koriandru

sůl

Na bylinkový dip:

1 kelímek bílého jogurtu

4 lžíce majonézy

1 lžičku cukru

2 stroužky česneku

1/2 jarní cibulky

2 hrsti čerstvých bylinek, jako jsou bazalka, petržel či máta (nebo 2 lžíce sušených bylinek)

citronovou šťávu podle chuti

sůl

pepř

Postup:

Nejprve si omyjeme kuřecí stehna, důkladně je osušíme papírovou utěrkou a zlehka nasolíme. Zapneme troubu a necháme ji předehřát na 200 °C. V menší míse promícháme 6 lžic olivového oleje s prolisovaným česnekem, mletým kmínem, koriandrem a harissou, případně i s mletým chilli. Ve směsi namočíme kuřecí stehna a klademe je na pečicím papírem vyložený plech kůží dolů. Vložíme do trouby a necháme péct. Do zbylé olejové směsi přidáme med a dvě lžíce oleje. Po patnácti minutách pečení plech z trouby vyndáme, stehna obrátíme a potřeme je směsí s medem. Vrátíme je do trouby na dalších patnáct minut, po jejichž uplynutí postup zase opakujeme.

Během posledních patnácti minut pečení se můžeme vrhnout na přípravu dipu. Do bílého jogurtu prolisujeme česnek a všechno společně promícháme s cukrem, majonézou, nakrájenou jarní cibulkou a bylinkami. Na závěr dip ještě dosolíme a dopepříme a dle chuti přidáme citronovou šťávu.

Pečená kuřecí stehna podáváme s dipem a například chlebem či bramborami.