Jednoduchá vychytávka, jak upéct kuře, aby mělo dokonale křupavou kůrčičku

Do zlatova upečené kuře s křupavou kůrkou je snem každé kuchařky. A nejlepší je vidět mastné a usměvavé tváře strávníků, kteří si takovou lahůdku vychutnávají. Ne vždy se takový výsledek podaří. Jak upéct dokonalé, a při tom šťavnaté kuře?

O pečení kuřete se mezi hospodyňkami vedou spory na život a na smrt. Jakým způsobem a jak dlouho se má péct? Průběžně ho otáčet nebo nechat na břiše, či na zádech? Často vyvstává i otázka, jak dlouho kuře péct a poznat, že už je hotové, když každá trouba peče jinak. Máme pro vás několik rad a dobrých tipů, aby se vám povedlo „luxusní“ pečené kuře.

Někdo umí, jiný zoufá

Pro někoho je dokonalé kuře hračkou, pro jiné je jeho pečení noční můrou. Maso může být totiž uvnitř nedopečené, na povrchu vysušené a kůžička nepoživatelná! Ať už se řadíte k těm, co umějí, nebo do té druhé skupiny, nezoufejte. Stačí se řídit dobrými radami a rozdíly mezi vámi nebudou.

Protože je dnes standardem, že jsou kuřata zabalená v igelitových obalech, dbejte na to, aby to vámi vybrané nebylo zapařené! Zdroj: profimedia.cz

Není kuře jako kuře

Hned v počátku myslete na to, jaké kuře budete kupovat. V supermarketech jsou většinou v prodeji dva druhy kuřat. Tzv. „rychlíci“, což je drůbež, která se dožije tak maximálně 35 dní a dostane se na pulty obchodů a pak ta mláďata, která žijí i třeba třikrát déle. V případě první skupiny je hojně rozšířený mýtus, že jsou kuřatům do krmiva přidávány hormony. Vzhledem k tomu, že normy Evropské unie jsou přísné, je to prakticky vyloučené. To, že kuřata žijí krátkou dobu, a přesto jsou poměrně vzrostlá, je důsledkem výhodného křížení druhů slepic a kohoutů a zároveň vhodně zvoleného krmiva. Přesto je pravidlem, že pokud kuře žije déle a v lepších podmínkách, je v každém ohledu jeho maso chutnější a lepší. Právě proto mnozí dávají přednost bio kvalitě a nákupu od soukromých farmářů.

Nepodceňte výběr

V každém případě se zaměřte na barvu kůže. Dejte přednost zdravě narůžovělým kouskům, bledým kuřatům se raději vyhněte. Protože je dnes standardem, že jsou kuřata zabalená v igelitových obalech, dbejte na to, aby to vámi vybrané nebylo zapařené! Kvalitu si prověřte ještě doma, až budete kuře omývat. Oddělte prsty část kůže od masa a podívejte se, jestli je na hranici prsou a břicha tukový proužek. Pokud ano, sáhli jste po správném kousku!

Kontrola a šup do trouby

Jakmile kuře omyjete, prohlédněte břišní dutinu, jestli uvnitř nezůstala žluč. V případě, že na ni narazíte, určitě ji vyřízněte. Nezapomeňte kůži ještě pečlivě prohlédnout a malé zbytky peří odstraňte pinzetou. Kuře poté osušte papírovými utěrkami a vetřete sůl nejen do vnější kůže, ale i dovnitř. Pak můžete dát kuře péct, a to jak do otevřeného pekáčku, ohnivzdorné misky na roštu, tak i na 6 zkřížených špejlích, aby se spodní kůže nedotýkala pekáče. Dopřejte kuřeti nejprve 30 minut při teplotě 180 až 200 °C podle typu trouby. Následně zvyšte teplotu na 200 až 250 °C a pečte dalších 30 minut, během nichž kůži sem tam polévejte výpekem nebo vodou.

Finální vychytávka

Kuře vyndejte z trouby a celé jej pečlivě potřete mletou paprikou rozpuštěnou v oleji, aby bylo krásně červené. Poté ještě dopečte dalších 15 minut a nechte kuře před samotným porcováním stát 5 až 8 minut, aby se šťáva dostatečně vstřebala.

A právě v tuto dobu přidejte do slitého výpeku trochu kuřecího vývaru a na pánvičce vše trochu povařte, případně přikořeňte kmínem, bazalkou či tymiánem.

