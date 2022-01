Jak upéct kuře v pomalém hrnci: Je to zdlouhavé, ale nic lepšího jste nejedli

Možná jste letos našli pod stromečkem pomalý hrnec a nevíte, co s ním. Nezoufejte! Jde o hit posledních let, který si zamilujete. Vaření v něm je totiž nenáročné a plné chutí i vůní. Jak si v pomalém hrnci připravit pěkně křupavé kuře?

Vaření v pomalém hrnci je oblíbenou součástí moderní kuchyně posledních let. Nejenže jsou pokrmy z něj plné chuti, vůně a maso křehké tak, že se rozpadá, ale navíc je příprava jídla v něm velmi snadná a zvládne ji opravdu každý. Do hrnce se totiž přidají všechny ingredience najednou, zapne se požadovaný čas a už se stačí jen těšit, až bude jídlo připraveno.

Myslete však na to, že do hrnce se přidává voda, proto jsou pokrmy z něj především dušené. Neznamená to ale, že bychom si nezvládli připravit něco pečeného. I to jde! V pomalém hrnci si můžete připravit třeba i takové pečené kuřátko s křupavou kůrčičkou. Stačí jen pořádně vědět jak na to!

Jak péct maso v pomalém hrnci

Pokud chcete maso v pomalém hrnci péct, příliš ho nepodlévejte, u kuřete stačí 2 dcl vody a během pečení se o něj už nemusíte starat. Máte-li strach o kůrčičku, v půlce pečení zvyšte na vyšší stupeň a vysněné křupavosti se dočkáte, nebojte! Maso pojme chuť všech ingrediencí, pustí hodně šťávy, a přesto zůstane šťavnaté.

U pomalého hrnce platí jedno pravidlo a to je - nespěchat. Když se pokrm připravuje správně a za nízké teploty, pak je jeho chuť dokonalým zážitkem. Navíc jídlo v pomalém hrnci můžete připravovat klidně i s přílohou, tudíž ušetříte nádobí i čas. Vše zavřete do hrnce a on už pak vaří za vás.

Po uvaření zůstane jídlo teplé

Další velkou výhodou vaření v pomalém hrnci je, že když uplyne čas vaření či pečení, na pomalý stupeň to bývá většinou deset až dvanáct hodin a na ten rychlejší přibližně pět, hrnec se sám přepne na udržování teploty a několik hodin vám jídlo přihřívá. Vy tak večer můžete hrnec připravit, přes noc se vám bude jídlo vařit a díky přihřívací funkci ho budete mít teplé ještě další den na oběd.

Za zmínku stojí i to, že pokrmy z pomalého hrnce obsahují více vitamínů, jsou šťavnatější, měkké a připravují se na minimu tuku, takže jsou i zdravé a dietnější.

