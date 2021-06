Jak upéct perfektní šťavnatá kuřecí prsa a jaké bylinky jsou na ně nejlepší?

Prsa jsou z celého kuřete pokládána za nejdietnější část, jelikož obsahují minimum tuku. Ze stejného důvodu se ale během tepelné úpravy snadno vysuší. Jak je připravit, aby si zachovala šťavnatost a na jazyku se jen rozplývala?

Zdroj: fresh.iprima.cz, prima-receptar.cz

Kuřecí prsa můžete koupit precizně vypreparovaná, nebo jen tak nahrubo odseklá i s kostí a kůží. Obě varianty mají své přednosti. Zatímco prsa bez kosti se perfektně hodí pro smažení v trojobalu a k přípravě rychlých minutek v pánvi, pro pečení je lepší zvolit druhou verzi, protože nám poskytne aspoň trochu vypečené šťávy.

Vykoštěná kuřecí prsa

Pokud budeme péct v troubě prsíčka vykostěná, neměli bychom je tam nechávat o samotě. Dobře jim bude ve společnosti pokrájených brambor, mražené zeleninové směsi nebo žampionů, které pustí trochu vody a maso se díky nim tolik nevysuší. Můžete je také zalít smetanou a zasypat sýrem – vytvoříte tak funkční ochrannou vrstvu proti vysoušení. Aby byla prsa opravdu měkkoučká, před vložením do pekáče je podélně rozřízněte na poloviny. Tenčí plátky se rychleji propečou a nasají do sebe více šťávy z okolních ingrediencí.

Tip: Jestliže nehledíte na nějakou tu kalorii navíc, jednotlivé kuřecí řízky zabalte do plátků anglické slaniny, zajistěte párátky a nechte opéct v troubě na oleji. Jakmile je slanina křupavá, přilijte smetanu a dopečte doměkka.

Kuřecí prsa zabalená do slaniny Zdroj: Shutterstock.com

Čas od času by se mělo vyzkoušet i něco netradičního. Třeba kuřecí prsa s rýží na způsob španělské paelly. Příprava začíná v pánvi, na které rozehřejeme olivový olej a osmahneme nakrájenou cibuli s česnekem. Poprášíme šafránem (pokud ho nemáte, použijte kurkumu nebo kari) a kuřecí prsa na tomto základu opečeme z obou stran. Osolíme a opepříme dle chuti a přidáme na kostičky nakrájená oloupaná rajčata. Nakonec přijde hrnek rýže. Nemusíme ji proplachovat, prostě ji tam nasypeme, zalijeme vodou a promícháme.

Správná paella by teď měla jít i s pánví do trouby, ale vůbec nic se nestane, když ji dokončíte na plotně. Přiduste ji poklicí, stáhněte plamen a čekejte, až rýže nabobtná a změkne. Podle potřeby dolévejte vodu. Do pokrmu můžete zakomponovat také hrášek nebo zelené fazolky a samozřejmě bylinky.

Které bylinky se nejlépe hodí ke kuřeti?

Kuřecí maso je chuťově velmi jemné, a dává tak bylinkám šanci plně rozvinout své aroma. Druhy vybíráme podle způsobu přípravy masa. Výrazné středomořské byliny jako oregano nebo tymián nikdy nezklamou na kuřeti pečeném ve vlastní šťávě nebo na houbách ani v pokrmech typu paella. Prsa pečená s bramborami skvěle doplní rozmarýna či petrželka, smetanový přeliv lze ozvláštnit i koprem. Prsům pečeným i s kostí a kůží dodá jedinečnou chuť libeček; prsa stačí jen osolit, opepřit, poprášit červenou paprikou a za občasného podlévání péct v troubě spolu s čerstvým libečkem na másle doměkka.