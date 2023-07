Nejlepší bublanina: Geniální triky šéfkuchaře, aby byla nadýchaná jako obláček

Bublanina voní létem a čerstvým ovocem. Jak upéct tu nejchutnější a nadýchanou jako obláček? Zkuste jednoduché triky šéfkuchaře.

Říká se, že když dva dělají totéž, není to totéž. To platí i v případě pečení tradiční bublaniny. Spousta hospodyněk se drží rodinných receptů, ale i ty se dají vylepšit. Oslovili jsme jednoho ze šéfkuchařů, který prozradil co dělat, aby byl koláč lahodnější, nadýchanější a šťavnatější.

Ve videu najdete recept na vynikající bublaninu Romana Pauluse:

Použijte správný druh mouky

Bublanina se peče z piškotového těsta. Aby koláč byl nadýchaný, použijte polohrubou mouku. Pokud ale dáváte přednost francouzské verzi bublaniny - třešňové clafoutis, sáhněte raději po hladké mouce. Ta vytvoří jemnější texturu těsta, ale počítejte s tím, že bude méně nadýchané.

Na bublaninu se hodí polohrubá mouka. Zdroj: Profimedia

Vybírejte čerstvé ovoce

Na bublaninu můžete použít prakticky jakékoliv čerstvé letní ovoce. Výborně chutná s třešněmi, višněmi, jahodami, malinami, rybízem nebo ostružinami. Použít můžete i objemnější ovoce jako jsou broskve, švestky nebo meruňky, které předtím nožem rozpulte na polovinu nebo nakrájejte na plátky. Nemáte čerstvé ovoce? Můžete klidně použít i kompotované, ale nezapomeňte ho nechat okapat. Mražené ovoce je také fajn – použijte je rovnou zmrzlé z mrazáku.

Čarujte s kakaem

Chcete ozvláštnit bublaninu? Nahraďte část mouky práškovým kakaem. Případně můžete místo mléka použít zchladlou kávu nebo kefír. Chuť bublaniny bude zajímavější, když do těsta přidáte citronovou kůru, kokos nebo strouhané ořechy.

Třešně „odlehčete

Předtím než použijete třešně nebo višně do koláče, pořádně je omyjte a vypeckujte. Zbavíte se tak rizika,že si o pecku vylomíte zub. Pokud vypeckované ovoce obalíte v mouce, nebude zbytečně těžké a neklesne ke dnu.

Předehřejte troubu

Ještě než nalijete těsto do formy, pořádně ji vymažte máslem a vysypte moukou. Pokud nemáte čas, využijte pečicí papír. Aby se vám na plechu zbytečně nekrabatil, před použitím ho zmačkejte. Když dáte těsto do vyhřáté trouby, okamžitě se začne péct a nespadne.

Bublaninu pečte dozlatova. Zdroj: Profimedia

Pečte koláč na správnou teplotu

Aby koláč chytil pěknou zlatavou barvu, pečte ho na 160-180 °C.

Hlídejte si čas

Bublaninu pečte 25 – 30 minut. Hotový koláč poznáte podle toho, že do něj píchnete špejlí. Pokud je konec čistý, je bublanina upečená.

Snězte ji co nejdřív

Chcete si na bublanině opravdu pochutnat? Pusťte se do ní hned po vychladnutí. U tohoto moučníku platí, že čím dřív se konzumuje, tím je chutnější.

Zkuste to s drobenkou

Tradiční bublanina se připravuje bez drobenky. Přesto jsou ale zastánci bublaniny s drobenkou, která je prý křupavější a lákavější. Pokud chcete, můžete koláč ozvláštnit „koláčovou posypkou“ z 1 dílu másla, 1 dílu cukru a 2 dílů polohrubé mouky.

Bublanina s drobenkou je křupavější. Zdroj: Profimedia

Vyměňte těsto

Naše babičky pekly bublaninu nejen z piškotového těsta, ale také z kynutého. Bublanina měla spíše podobu klasického koláče, ale o to byla chutnější.

