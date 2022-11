Proč italské babičky dávají makarony do piškotového těsta? Skvělá vychytávka!

Nadýchaný a jemný piškot je základem mnoha moučníků. Může se zdát, že piškotové těsto je snadné, avšak pokazit se na něm dá opravdu spousta věcí. Poradíme vám, jaké ingredience použít a jak upéct dokonalý piškot.

Na piškotové těsto vám postačí pouze tři základní suroviny. Jsou to vajíčka, nejlépe v BIO kvalitě, jelikož dodají piškotu krásně žlutou barvu, třtinový cukr nebo cukr krupice a polohrubá mouka. Můžete přidat i další ingredience, ale je to je na vás. 1-2 lžíce oleje či změklého másla způsobí vláčnost, pružnost a těžkost výsledného piškotu. Hodí se to především na rolády a korpusy. Lze přidat i trochu prášku do pečiva, vanilky nebo citronu.

Šlehání, kámen úrazu

Abyste měli dokonalé piškotové těsto, je potřeba správně vyšlehat vajíčka. Ještě před tím, než se do toho pustíte, nezapomeňte, že všechny ingredience by měly mít stejnou pokojovou teplotu. Nejdříve vyšlehejte důkladně žloutky s cukrem, dokud vám z nich nevznikne hustá, hladká a světlá pěna. K urychlení můžete ke žloutkům přidat půl lžíce horké vody na jedno vajíčko. Poté vyšlehejte v čisté a odmaštěné nádobě bílky, dokud nebudou zcela tuhé. Dejte si na tom opravdu záležet a klidně šlehejte až 10 minut.

Tuhý sníh z bílků je cesta ke správně nadýchanému těstu. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Mouku přes síto

Po vyšlehání vajíček přesypte polohrubou mouku přes jemné síto. Učinit tak můžete hned několikrát. Výsledné těsto krásně provzdušníte a nebudou se v něm vyskytovat nevzhledné bublinky ani hrudky. Mouku smíchejte s vajíčky, ale už jen pomocí vařečky. Pokud byste míchali hodně, vaše pracně získaná pěna by byla k ničemu. Nakonec jemně vmíchejte do těsta vyšlehaný sníh a nalijte do vymazané dortové formy. Vymažte a vysypte však pouze dno nebo použijte pečicí papír.

Pokud použijete kypřící prášek, přesypávejte ho spolu s moukou. Zdroj: Shutterstock

Trik italských babiček s makaróny v piškotu

Až budete dávat těsto do trouby, zaměřte se na to, abyste do ničeho nebouchli. Mohlo by se srazit. Vkládejte těsto do již předehřáté trouby na 160-170 °C. Aby vám bílky nespadly, předehřejte si troubu včas. Abyste upekli korpus opravdu kyprý a lehký, zapíchněte do těsta několik makaronů potřených tukem. Jejich otvory bude z těsta unikat oxid uhličitý, který se vytváří během pečení.

Když zapíchnete do piškotového těsta makarony, jejich tvory bude z těsta unikat oxid uhličitý, který se vytváří během pečení. Zdroj: Shutterstock

Při pečení troubu neotvírejte minimálně prvních 30 minut, jinak by vám také korpus spadl. Pečení může trvat i 45 minut. Hotový piškot poznáte pomocí špejlí. Pokud bude po vytáhnutí špejle suchá, máte dopečeno! Po vychladnutí makarony snadno vytáhněte.

Zdroje: Kniha 5555 Rad, kupi.cz, prozeny.cz