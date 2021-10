Dejte vejce do rajčete: Skvělá minutová vychytávka, kterou budete dělat denně

Snídaně je základem celého dne, tak si ji zpříjemněte originálním receptem, ve kterém bude hrát hlavní roli rajče a vajíčko. Kombinace těchto dvou surovin je velmi chutná a dodá vám energii. Užijte si společný čas strávený nad dobrým jídlem a připravte tuto pochoutku pro celou rodinu.

Není nad skvělou víkendovou snídani, do které neodmyslitelně patří vajíčka. A co takhle, když jsou v kombinaci s lahodnými rajčaty a vše zapečené. Dokonalost sama!

Stačí do rajčat rozklepnout vajíčka, osolit, opepřit a dát zapéct do trouby. Tohle zvládne opravdu každý za pár minut, tudíž si budete moci ještě přispat.

Vajíčka jsou pro lidiské tělo velmi prospěšná, obsahují celou řadu kvalitních plnohodnotných bílkovin, nenasycené mastné kyseliny, vitaminy A, B1, B2, B3, B6, D a minerální látky jako vápník, hořčík či fosfor. Samozřejmě myslete i na to, že obsahují cholesterol, tudíž není vhodné to s jejich konzumací přehánět. Rozhodně to však neznamená, že byste je neměli jíst vůbec.

Čerstvá rajčátka z vlastní zahrádky teď už asi nemáte, ale ke skvělé snídani postačí i ta kupovaná. Zdroj: Profimedia.cz

Pro někoho je vejce superpotravina

Někdo je dokonce považuje za superpotravinu, protože v nich obsažené bílkoviny jsou důležité pro zdraví kostí, růst svalů a vitamíny A a D podporují správné fungování imunitního systému. Nachází se v nich i lutein, který chrání oči, a cholin, který zlepšuje paměť.

I rajčata mají rozhodně v našem jídelníčku svá opodstatnění. Tato nízkolakorická oblíbená zelenina obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek. Hlavní výhodou rajčat je, že obsahují vysoké množství lykopenu, který likviduje volné radikály v těle.

Rajčata jsou také bohatá na draslík. Ten snižuje krevní tlak a udržuje správnou funkci nervového systému a podporuje správnou činnost srdce. Mezi další potraviny bohaté na draslík patří banány, citrusy, losos, tuňák, špenát, brambory, jogurt a drůbež. Pokud tedy nejíte rajčata, zkuste alespoň další varianty.

Velkou výhodou rajčat je, že své pozitivní účinky neztrácejí ani po tepelném zpracování. Ba naopak, zrovna takový lykopen se více uvolňuje právě až po tepelném zpracování. Pokud si tedy doma děláte kečup či základ na omáčku a nepřidáváte do něj cukr, máte velmi zdravé jídlo.

Vejce někteří považují za superpotravinu. Zdroj: Shutterstock.com

Stejně tak stojí za vyzkoušení i recept na toust s avokádem a vejcem v rajčeti

Suroviny:

2 vejce

2 plátky másla

2 plátky chleba

1 avokádo

1 rajče

Postup:

Nejprve si opečeme plátky chleba, buď na pánvi či v toastovači. Poté je potřeme máslem. Zralé avokádo vypeckujeme, lžící vyndáme z dužiny, nakrájíme na plátky, naskládáme na toast nebo rozmačkáme vidličkou, zakápneme citronovou šťávou, osolíme a opepříme. Připravíme si vajíčka v oblíbené úpravě, tedy vařená, pošírovaná či jako volské oko. Vejce přemístíme na vrch toastu a ještě lehce dochutíme solí a pepřem. Vejce servírujeme do rajčete. Toast s avokádem podáváme jako vydatnou snídani či svačinu.

Na jednoduchý recept zapečených vajec v rajčatech se podívejte ve videu:

