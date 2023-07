Většina lidí neví, jak správně smažit řízky: Moje babička měla tajné fígle

Pokud jste přípravu řízků doma neokoukali, možná ani netušíte, jak správně smažit řízky. A co teprv, když je chcete péct! Věřte ale, že to není nic složitého.

Řízky jako od babičky

Řízky jsou všelijaké, ale za klasiku považujeme ty v trojobalu. Mouka, vejce a strouhanka jsou vyzkoušenou a osvědčenou trojkombinací, která při smažení vykouzlí na povrchu řízku ten kýžený křupavý obal. Trojobal je prostě tak akorát, aby udržel maso uvnitř šťavnaté.

I když připravit řízky není žádná věda, všechno má svůj řád, a tak i řízky lze zkazit. Jak se to dělá, aby byly pokaždé vynikající? Podívejte se, jak je smaží babička. Třeba jste té svojí pod ruce nekoukali a teď si nevíte rady ani u docela obyčejných řízků.

Jak připravit řízky

Řízky můžete připravit nejen z kuřecího, ale samozřejmě všech možných mas vepřových nebo i z telecího masa. Každý typ masa se mírně liší a způsob jeho nakrájení velmi souvisí s tím, zda bude po tepelné úpravě řízek šťavnatý nebo vysušený.

Důležitá příprava

Protože maso kuřecí se dělá rychleji a má tendenci se rychle vysušit, nekrájí se přes vlákna, ale po nich. Kuřecí prso se proto rozřízne nožem naplocho většinou na dvě části. Samotné prso je příliš vysoké. Vykostěná kuřecí stehna není nutné překrajovat.

Ostatní masa na řízky se krájejí zešikma přes vlákna zhruba na 1 cm vysoké plátky. Vždy je vhodné řízky naklepat a osušit, osolit a případně i mírně opepřit.

Mouka hladká i polohrubá

Obalovat můžete v hladké i polohrubé mouce. Cílem je mít maso jen mírně pomoučněné, aby se na něj chytila vrstva rozšlehaného vejce. Vajíčka se špetkou soli je možné mírně naředit mlékem, pokud potřebujete větší množství a vajíčka už vám docházejí.

Pečivo do strouhanky

Strouhanku si můžete koupit nebo udělat vlastní. Stačí pomlít nebo nastrouhat pár starých rohlíků. Pamatujte, že pokud přidáte tmavé pečivo mírně se změní chuť, ale především barva bude významně tmavší. Nelze proto očekávat stejné výsledky, jako když máte klasickou světlou strouhanku.

Dobré řízky nepotřebují složité přílohy, úplně stačí brambory nebo salát. Zdroj: Shutterstock

Teplota oleje - trik s vařečkou

Samotné smažení nebo pečení řízků může být všelijaké. Důležitá je dostatečně vysoká teplota, úměrné množství oleje případně přepuštěného másla. V žádném případě se z oleje nesmí kouřit. Ideální teplotu poznáte podle toho, že když hodíte do oleje kousek strouhanky začne se pěkně smažit. Pokud byste smažili něco jiného než řízky, teplotu můžete také poznat podle dřevěné vařečky jejíž konec rukojeti strčíte do ohřívajícího se oleje. Pokud se na ponořené části vařečky objeví pramínky bublinek, olej je dost horký a připravený na smažení.

Řízky smažíme z obou stran. Čím více řízků budete mít na jedné pánvičce, tím pomalejší bude smažení. Takže se snažte dobře využít plochu, aby se řízky smažily dostatečně dlouhou dobu. Také si můžete předehřát kastrůlek nebo troubu, do které budete odkládat řízky.

Řízky můžete smažit i péct v troubě. Zdroj: Profimedia

Řízky pečené v troubě

Řízky můžete ale také upéci. Na pečení je třeba předehřát troubu i vyšší plech nebo pekáček na 200 °C. Přilijte do pekáčku asi půl centimetru oleje, vyzkoušejte, zda je olej dostatečně rozehřátý a vložte řízky do pekáčku jeden vedle druhého. Měly by se hned začít dělat.

Trik s máslem na závěr

Vraťte řízky v pekáčku do trouby a nechejte dělat zhruba 10 minut, poté je zkontrolujte a otočte na druhou stranu. Zkontrolujte i stav oleje a dolijte jej podle potřeby. Pečte dalších deset minut a pak stáhněte na 120 °C a ještě chvíli dopékejte, dokud nejsou řízky dostatečně měkké. Můžete na závěr přidat také kousek másla, aby byly i voňavé.