Jak upéct rýži? Když to uděláte dobře, vařit ji už nikdy nebudete

Donedávna jsem si zásadně kupovala rýži pytlíkovou. Hodila jsem 2 pytlíky do vroucí vody víc jsem neřešila. Ale na pipivečírku (dámský dýchánek) jsem od známé ochutnala vynikající rýži. Někdo si může říct, že rýže je prostě rýže, ale není to tak. Byla jemně okořeněná a ovoněná bylinkami. Samožřejmě jsem jí hned další den musela vyzkoušet doma pro mužskou část rodiny. A výsledek? Naprosto famózní!

Zdroj: www.varilamysicka.cz, tarihintozlusayfalari.com

Na trhu existuje mnoho druhů rýže. Já mám nejraději jasmínovou a basmati. Jasmínová pochází z Thajska a je lepivější než basmati. I proto se používá hlavně v čínské, japonské nebo thajské kuchyni. Za to basmati je kouzelně nadýchaná a využívají jí hlavně na indické pochoutky. Já si dávám obě klidně k ptáčkům, k hovězímu na houbách nebo k „české“ číně.

Rýže vždycky jinak

Ale i rýže v troubě se připravuje různými způsoby podle toho, jestli bude sloužit jako příloha nebo jako základ hlavního jídla.

Rýže je buď přílohou, nebo dominantou celého pokrmu, jako je tomu u paely Zdroj: Profimedia

Chcete si to také zkusit? Tak jdeme na to!

Na 4 porce (takový klasický počet strávníků) budete potřebovat hrnek o objemu 300ml. Samotnou mě překvapilo, že se na osobu počítá cca 80g (příloha) nebo 100g rýže (hlavní pokrm) v syrovém stavu, je to dobrý pomocník při kuchtění pro více osob.

Propláchnutí rýže…no, někdo proplachuje z obavy, že při skladování byla rýže ošetřena proti plísním a škůdcům a ostatní naopak neproplachují, neboť je rýže pak více nadýchaná. Kde je ale pravda, to netuším. Rýži proplachuju a hotovo. Doprostřed pekáčku dávám cibuli (oloupanou), ale ne každý jí fandí, tak tam být nemusí, nic hrozného se nestane. Do cibule dost lidí zapíchává hřebíček, ale já ho nemám vůbec ráda, tak vám ani nepovím, jestli je to dobré nebo ne. Ale předpokládám, že když ho tam strkají, tak asi bude...

K dochucení házím do pekáče pár kuliček pepře, sůl, bylinky dle chuti. Abychom to měli na jednom místě:

plný hrnek rýže

2 hrnky vody (horké)

1 cibule

1 lžíce oleje (používám olivový)

sůl, pepř, bylinky… na co máte zrovna chuť

Rýži je dobré před vařením ještě opéct Zdroj: Shutterstock

Postup celé operace:

Rýži propláchněte (pro odpůrce neoplachujte) a nasypte do pekáčku. Zalijte horkou vodou, přidejte veškeré koření, bylinky. Doprostřed vložte cibuli (pro odpůrce nedávejte). Přilijte lžíci oleje. Pokud máte víko, přiklopte. Pokud ho nemáte, dejte alobal. Pokud nemáte ani ten alobal, nedávejte nic. Troubu si předehřejte na cca 200°C (horkovzdušná), pokud máte elektrickou, tak na 220°C. Pečte/duste přibližně 30-40 minut.

Ende, šlus, hotovo. Dobrou chuť přeju já, Kýťa