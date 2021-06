Jak upéct nejlepší štrůdl. Jednoduchý, levný a lehký. Už nebudete péct jiný!

Štrůdl je skvělým tipem, jak zpracovat přebytečná jablka, která doma nestíháme jíst. Zároveň jde ale také o klasický moučník podávaný už před více než 100 lety ve vídeňských kavárnách. Osvědčený postup jeho přípravy by zkrátka neměl chybět v žádné soukromé sbírce receptů. Přesto se nám pokaždé nepovede.

Selský rozum velí rozválet koupené listové těsto, zabalit do něj strouhaná jablka se skořicovým cukrem a dát ho upéct do trouby. Výsledek tohoto nejjednoduššího postupu však mívá jisté vady na kráse i chuti. Těsto uvnitř závinu bude nejspíš mokré a rozblemcané, i když jste milý štrůdl sušili v troubě hodinu. Vnější obal vydrží křupavý a nadýchaný jen pár minut, než spadne a navždy zgumovatí. Příčin může být hned několik: rozválená placka nebyla dostatečně tenká, listové těsto obsahovalo místo másla laciné margaríny, netrefili jste správnou teplotu...

Listové těsto

S kupovaným listovým těstem to tedy není tak jednoduché, jak to vypadá. Určitě by bylo lepší vyrobit si domácí, ovšem postup je poněkud náročný na čas a není ani nejlevnější – vždyť vyžaduje celou kostku másla! Naštěstí nemusíme zoufat, protože většina šéfkuchařů vám stejně řekne, že správný štrůdl se vůbec nedělá z těsta listového, nýbrž z taženého. A to je o poznání snazší.

Tažené těsto

Nebojte se, nebudeme ho vytahovat přes ubrus a ani se nám nepotrhá. Půjde krásně vyválet válečkem na tloušťku průklepového papíru – pokud dodržíme základní zásadu: těsto musí být teplé. Základní várka počítá se 250 g prosáté hladké mouky, která se smíchá se lžící moučkového cukru. Do sypkých ingrediencí se pak nalije 40 g rozehřátého másla a postupně se přidává 100 ml teplé vody smíchané se lžící octa, dokud se nám hmota pod rukama nepromění v hladký a nelepivý bochánek.

Těsto by nyní mělo půl hodiny odpočívat, ale musíme ho uchovat v teple. Můžeme ho ukrýt třeba pod peřinu nebo na něj postavit hrnec s horkou vodou. Poté z něho vyválíme tři téměř průsvitné placky, připravené k zavinutí.

Ke štrůdlu si můžete dopřát kopeček zmrzliny. Zdroj: Shutterstock.com

Aby byla náplň do štrůdlu božská

Jablka do štrůdlu se doporučuje nakrájet na kostky či tenké plátky, protože strouhaná pouští hodně vody a mohla by těsto rozmočit. Určitou ochrannou bariéru vytvoříte tím, že placku těsta posypete strouhankou nebo mletými piškoty. Jablka s cukrem a skořicí promíchejte napřed ve zvláštní míse, aby se chutě lépe spojily. Přidat lze i další pochoutky; někdo nedá dopustit na rozinky namočené v rumu, jiný ve štrůdlu miluje nasekané vlašské ořechy. Na závěr nezapomeňte zatočený závin potřít rozpuštěným máslem, aby v troubě získal nádhernou zlatou barvu a jedinečnou chuť.

Štrůdl z taženého těsta vás nadchne snadnou přípravou i lahodnou chutí. Navíc jde o poměrně lehký dezert, který můžete bez výčitek svědomí doplnit kopečkem šlehačky nebo zmrzliny.

