Jak upéct v troubě vepřové maso na srbský způsob?

Vepřové maso je obecně považováno za nezdravé a příliš tučné. Pokud však zvolíte libové plátky, hřešit proti svému zdraví rozhodně nebudete, protože se obohatíte o kvalitní bílkoviny, důležité vitamíny skupiny B a také o minerály včetně železa a draslíku. Jak ale libové vepřové připravit, aby nebylo vysušené a chutnalo celé rodině?

V českých sbírkách receptů se můžeme setkat s různými návody na přípravu vepřového masa na srbský způsob, jejichž tvůrci se zřejmě inspirovali pokrmy ochutnanými na dovolené v zemích bývalé Jugoslávie. Nutno poznamenat, že některé recepty jsou notně "počeštělé". Proč bychom se například měli unavovat krájením rajčat, když to maso můžeme zalít kečupem? Můžeme se dohadovat, že takhle se to v poctivé srbské kuchyni asi nedělá.

Ve finále ale ani tak nejde o to, jak by vepřové maso připravil rodilý Srb, podstatné je, abychom si vyrobili chutný a zdravý pokrm z ingrediencí dostupných v našich krajích a nezabralo nám to celé dopoledne.

Vepřové maso na srbský způsob v troubě

Vepřové na srbský způsob lze připravit v troubě i v hrnci, obě verze jsou skvělé, počítejte však s tím, že z trouby budete mít méně šťávy, zato v hrnci bude výsledný pokrm připomínat spíš guláš a budete ho moci podávat klidně s knedlíkem. Je tedy na vás, na co máte právě chuť.

Základem jsou vepřové kotlety bez kosti, cibule, rajčata, papriky a nějaké to koření. Vedle soli a pepře to bude sladká paprika a bylinky pro vůni, zkusit můžete tymián. Máte-li rádi ostřejší jídla, nebojte se přidat i pár stroužků česneku a chilli papričku. Zeleninu nakrájejte na proužky, promíchejte v míse s masem, kořením a olejem a celou směs vložte do pekáče. Zakryjte alobalem a pečte v troubě zhruba 60-90 minut při teplotě 200°C. Podle potřeby podlévejte vodou nebo vývarem.

Jde o nejjednodušší způsob, na kterém se opravdu nedá nic zkazit. Kotlety ovšem budou ještě lepší, pokud je (už okořeněné) před pečením orestujete v pánvi na oleji. Ano, je to kus nádobí na umytí navíc, ale maso získá krásnou zlatou kůrčičku, která mu už vydrží až do konce pečení.

Vepřové maso na srbský způsob v hrnci

"Gulášová" verze je rovněž velmi snadná a možná i rychlejší, protože dušením na plotně maso změkne přeci jen rychleji než v troubě. Aby chutě koření úžasně vynikly, začněte orestováním nadrobno nakrájené cibule na oleji spolu s mletou paprikou. Jakmile cibulka zleskovatí, přidejte pokrájenou papriku libovolné barvy a případně i chilli papričku. Opět nechte chvíli smažit a teprve potom do hrnce vložte maso. Opečte ho z obou stran do zlatohněda, přidejte rajčata nasekaná na kostky, promíchejte, zalijte vodou a přiklopte poklicí. Teprve teď si můžete jít sednout do křesla s knížkou. Občas se jen do hrnce podívejte, zda voda nepotřebuje doplnit.

Na závěr je možné pokrm zjemnit smetanou.

Tip: Rajčata a papriky lze nahradit sklenicí leča. Vypomůžeme si tak v obdobích, kdy letní zelenina v našich končinách teprve dozrává a ta dovážená je příliš drahá.

