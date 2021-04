Jak upéct v troubě vepřovou panenku. Triky, které učiní maso ještě lahodnějším

Při pečení vepřové panenky je nejtěžší odhadnout ten moment, kdy už uvnitř není syrová, ale přitom se dosud neproměnila v tvrdou podešev. Naštěstí existují triky, se kterými bude panenka po rozkrájení vždycky krásně růžová, měkká a šťavnatá.

Pokud chcete vsadit na jistotu, panenku nejprve zprudka orestujte na oleji v pánvi ze všech stran a poté ji teprve vložte do trouby rozehřáté na 180 °C. V troubě ji ponechejte zhruba 10 minut (větší kus masa snese i 12-15 minut) a její propečenost otestujte prstem. Je-li příliš syrová, nebude klást odpor a prst se do ní zaboří, jako když sedáte do měkké matrace. Maso propečené tak akorát bude pružit jako guma.

Jestliže se vám nechce špinit pánev a rádi byste panenku připravili v troubě od začátku do konce, budete čelit riziku, že se maso vysuší a jeho povrch ani nezíská líbivou zlatou barvu. Na rozdíl od jiných kousků vepřového je panenka natolik libová, že nezanechá téměř žádný výpek, takže se nemůže "smažit" ve vlastní šťávě. Když ji ale podlijete vodou, bude zespoda vařená, což rozhodně není žádoucí.

Nabízí se možnost potřít ji ze všech stran olejem a péci asi půl hodiny zprudka při teplotě 220 °C, aby se zatáhla a o zlatavou krustičku se aspoň pokusila. Stejně se jí to moc nepodaří, takže bude nejlepší, když ji ke konci pečení potřeme nějakou marinádou - třeba sladko-pálivou směsí medu, čerstvě mletého pepře a chilli koření.

Panenka upečená v plátcích slaniny Zdroj: Shutterstock.com

Dalším trikem je zabalit panenku ještě před pečením do plátků anglické slaniny nebo pancetty. Tato varianta v sobě sice skrývá nějaké ty kalorie navíc, ale maso bude opravdu šťavnaté a chuťově výraznější.

Aby byla vepřová panenka skutečně dokonalá, nikdy nezapomeňte:

nechat maso před úpravou půl hodiny odležet v pokojové teplotě,

odříznout z něj všechny stříbrné blanky,

po upečení nechat panenku aspoň pět minut odpočinout, než ji začnete krájet.

