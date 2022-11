Vepřový bůček z remosky. Takhle jsme ho pekli za socialismu a chutnal skvěle

Kdekdo by si možná pomyslel, že remoskám už dávno odzvonilo. Ale opak je pravdou. Tyto malé přenosné trouby sice zažívaly největší vzestup v dobách socialismu, spousta lidí na ně ale nedá dopustit dodnes. Podle některých jsou pokrmy v nich připravené dokonce lepší než z klasické trouby. Jako třeba vepřový bůček.

Zdroje: shop.remoska.eu, sporilek.cz, kucharkaprodceru.cz

V dobách, kdy nebylo běžné, že každá domácnost disponovala troubou, využívali mnozí remosku – malou přenosnou troubu, ve které mohli péct všechno od masa až po cukroví, a to buď doma, nebo třeba na chalupě. Postupem času se začaly remosky tak trochu vytrácet a spíše než na kuchyňské lince trávily čas schované ve skříni, aby nepřekážely. V posledních letech je ale zájem o ně opět obrovský.

Historie remosky

Vůbec první remoska byla vyrobena v malé dílně vynálezce a elektrotechnika Oldřicha Homuta. Přenosná trouba ihned mnohé ohromila, a tak není divu, že v roce 1957 byla v Kostelci nad Černými Lesy zahájena její sériová výroba. Remoska patřila k cenově dostupnějším produktům, a tak si ji opatřila celá řada domácností. Postupem času ovšem přestávali mít lidé o remosku takový zájem, a tak byla její původní výroba v roce 1991 ukončena.

Nová éra

V roce 1994 byla ovšem výroba opět zahájena. Výrobci remosku ale značně zmodernizovali, dostala jiný vzhled, byla méně náročná na spotřebu energie a byla vyráběna z kvalitnějších materiálů. A stejně jako byla zahájena výroba, byla i obnovena její sláva. Od roku 2001 se těší ohromné oblibě i ve Velké Británii. Hojně se ale prodávala také v USA, Kanadě a Austrálii. Celkem se jí prodalo více jak 5 milionů kusů.

Bůček můžete okořenit různě. Nejlépe ale chutná jen se solí. Zdroj: profimedia.cz

Vepřový bůček pečený v remosce

Na začátku vaření si připravte 2 kilogramy vepřového bůčku bez kosti s kůží. Kůži nařízněte tak, aby vznikla mřížka. Dejte přitom pozor na to, abyste skutečně nařízli jen kůži, nikoliv maso. Položte maso kůží nahoru do čistého dřezu a přelijte jej vroucí vodou. Díky tomu se řezy rozevřou a bude snadnější do nich vmasírovat koření. Maso opláchněte a osušte papírovou utěrkou.

Následně bůček ze všech stran dobře osolte a sůl vetřete i do řezů na kůži.

Takto osolené maso vložte do remosky kůží nahoru a přidejte k němu 2 překrojená jablka, 2 hrušky a také 4 šalotky nebo 2 cibule. Zapněte remosku a pečte 40 minut.

Po 40 minutách remosku otevřete a vyjměte ovoce. Maso pečte dalších 45 minut (anebo do doby, dokud není kůže krásně zlatavá a křupavá). Nakonec do remosky ovoce na 5 minut vraťte a můžete podávat. K bůčku se hodí celá řada příloh, nejlépe ale chutná jen tak s plátkem čerstvého chleba.