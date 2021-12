Návod, jak uplést vánočku ze dvou, tří, čtyř, pěti, šesti, sedmi a osmi pramenů

Vánočka je tradiční sladké pečivo, které neodmyslitelně patří na vánoční stůl. Jak ale takovou vánočku uplést a jak ji následně upéct, aby měla zlatavou kůrku a byla vláčná a měkká uvnitř?

Začátek prosince je tu, tudíž je ten pravý čas začít připravovat první vánočky. Jistě totiž víte, že to do Vánoc minimálně ještě jednou zopakujete. První vánočka bude totiž za pár dní v bříšku spokojených strávníků. No a vy si alespoň můžete natrénovat pletení, není to totiž nic snadného. Ukážeme vám několik tipů, abyste se mohli rozhodnout, na kolik copů si u vánočky troufnete.

Pečení vánočky patří mezi nejstarší zvyky

Pečení vánočky patří k nejstarším českým tradicím vánočních svátků. Její předchůdkyně se nazývá calta a jde o nepletenou vánočku. Ta se pekla na Vánoce už ve 14. století. V 16. století měla tvar, který známe dnes a doma si ji lidé začali péct zhruba v 18. století.

K tradičním symbolům českých Vánoc patří vánočka. Zdroj: petr73 / Shutterstock.com

Bývalo zvykem, že se v rodině peklo tolik vánoček, kolik měla členů. Hospodyňky se tak mnohdy musely ohánět, aby je všechny stihly napéct. První dostal a ochutnal vánočku dle tradice hospodář, a když byla dobrá, tak si směli dát i ostatní členové rodiny. Po krajíčku dostával i dobytek a domácí zvířata. Říkalo se, že kdo si dá vánočku, nepůjdou na něj zlé síly.

Vánočka vznikla jako lepší chleba

Vánočka vznikla vlastně jako ozvláštnění chleba, který na štědrovečerním stole samozřejmě taky nemohl chybět. Z vánočkového těsta se kromě vánočky také pekly figurky, které se rozvěšovaly po domě. Většinou se jednalo o miminko v zavinovačce na oslavu života a plodnosti.

Těsto na vánočku musí pěkně nakynout. Zdroj: Kcuxen / Shutterstock.com

Pokud chcete dobrou vánočku, musíte vsadit na kvalitní kvasnice, dobře prosátou mouku, na máslo a také na sádlo, které kvůli vláčnosti do vánočky patří. Na vánočku je důležité se soustředit. Dříve na hospodyňku nesměl nikdo promluvit a ona na nikoho také ne. Musela se věnovat pouze přípravě těsta a pletení vánoček. Také na sobě měla vždy bílou zástěru a na hlavě šátek. Snažit se prostě musela, nepovedená vánočka totiž mohla do domu přinést nezdar.

Na to, jak si připravit vánočku ze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 pramenů se podívejte ve videu:

