Vánoce jsou časem tradic, které se dědí z generace na generaci. Mezi ty nejvoňavější patří bezesporu vánočka – nadýchaná, máslová, s křupavou kůrkou a jemnou vůní vanilky. Možná si ji rok co rok kupujete v pekárně, ale co když je letos čas na změnu?

Vánoční atmosféra se pomalu blíží, a s ní i chuť na tradiční domácí pečení. Vánočka, která voní máslem a vanilkou, patří k nejmilejším symbolům svátků. Nejspíš se na ni každý rok těšíte, ale sami jste se nikdy neodvážili ji upéct. Nemusíte se bát! Zvládne to opravdu každý, i když si myslí, že má obě ruce levé. Stačí následovat jednoduchý postup a nechat se vést krok za krokem.

Příběh začíná u těsta

Příprava vánočky začíná u těsta, které musí být nadýchané a jemné. Vezměte trochu vlažného mléka a rozmíchejte v něm droždí s trochou cukru. Jakmile směs začne pěnit, víte, že máte hotový kvásek. Do velké mísy nasypejte hladkou mouku, přidejte cukr, špetku soli, vanilkový cukr a vejce. Rozpuštěné máslo přilijte do směsi a přidejte kvásek. Rukama začněte těsto hníst, dokud nebude hladké a pružné. Může to trvat i deset minut, ale právě tento krok zajistí, že výsledná vánočka bude nadýchaná a měkká.

Když je těsto připravené, nechte ho odpočívat na teplém místě. Přikryjte mísu čistou utěrkou a dejte těstu čas, aby nakynulo. Tento proces může trvat hodinu nebo dvě, podle teploty v místnosti. Jakmile těsto zdvojnásobí svůj objem, víte, že jste na dobré cestě.

"Těsto na vánočku můžete snadno zadělat i den předtím, než budete chtít péct. Zadělané těsto dáte dobře přikryté potravinářskou fólii do lednice a tam ho necháte v klidu celou noc kynout. Ráno pouze spletete do tvaru vánočky, necháte nakynout a pečete," říká oblíbený cukrář Josef Maršálek.

Umění pletení

Teď přichází chvíle, která často budí respekt – pletení vánočky. Nemusíte mít obavy. Těsto rozdělte na šest stejně velkých dílků a z každého vyválejte pramen. Pokud se vám zdá pletení ze šesti pramenů příliš složité, můžete začít se čtyřmi. Hlavní je nebát se. Prameny si rozložte na pracovní desku a začněte vždy křížit krajní přes prostřední. Jakmile dojdete na konec, všechny prameny spojte a vánočku opatrně přesuňte na plech.

Pokud se vám zdá, že vánočka není dokonalá, nezoufejte. Domácí pečení má být zábavou. Kouzlo je právě v té nedokonalosti, která ji činí jedinečnou.

close info Tonda Tran / Shutterstock zoom_in Vánočka ze šesti pramenů není nic náročného.

Pečení provoní váš domov

Před vložením do trouby vánočku potřete rozšlehaným vejcem. Na povrch můžete přidat plátky mandlí, které při pečení získají krásnou zlatavou barvu. Troubu předehřejte na 180 stupňů a vánočku pečte zhruba 30 až 40 minut. Pokud se vám zdá, že příliš rychle hnědne, přikryjte ji alobalem. Správně upečená vánočka má křupavou kůrku a vláčný vnitřek.

Když ji vytáhnete z trouby, nechte ji chvilku vychladnout, aby se při krájení nerozpadla. A pak už si jen vychutnejte první kousek s hrnkem horkého čaje nebo kakaa.

Tradice, která spojuje

Příprava vánočky není jen o pečení, ale také o vytváření vzpomínek. Ať už ji pečete sami, nebo s rodinou, jde o krásnou tradici, která přináší radost a klid do hektických předvánočních dní. Vánočka na stole symbolizuje hojnost a štěstí, a její vůně dokáže proměnit váš domov v místo plné pohody. Letos to tedy zkuste i vy. Uvidíte, že i s minimem zkušeností může být výsledek úžasný.

