Plánujete k obědu těstoviny? Nevíte, jak odhadnout množství? Tato pomůcka vám usadní práci…

Špagety jsou klasika. Jsou relativně levné a můžete do nich zamíchat cokoliv – od strouhaného sýra až po zbytky z lednice. „A když není zbytí, skončíme u obligátní verze špaget s kečupem a eidamovou posypkou,“ říká paní Eliška, která si těstoviny oblíbila hlavně v hubených dnech před výplatou. Nejenom, že nasytí hladové krky, ale děti je milují a neremcají, že nemají hlad…

Autor videa, The Doctors, vám poradí další fígle při dávkování špaget. Více na kanále YouTube.com.

Kolik špaget na porci

Při vaření špaget je ale často problém odhadnout správné množství. Někdy jich uvaříte víc, jindy zase míň a musíte porce dodělávat, což zabere čas, energii i trochu nervů… „Špagety – a těstoviny vůbec – jsou pokrm, který se špatně ohřívá, proto jsou nejlepší čerstvé,“ říká Eliška a dodává, že proto její „špagetové přebytky“ často končí v psí misce nebo rovnou v koši. A to je škoda. Pravdou je, že stejný problém hlásí i další české ženy, které si s těstovinovou porcí neví rady. Patříte mezi ně? Pak vám možná tento trik usnadní život…

Zbytečné přebytky

Podle odborníků jedna porce odpovídá 210 g vařených špaget, což v syrovém stavu odpovídá 70 g sušených těstovin. „Když si špagety připravujete sami doma, porce jsou mnohem větší, než ty, které dávají v restauracích,“ říká šéfkuchař a dodává, že špagety při vaření až ztrojnásobí svoji váhu. Proto často zdání klame a vznikají neplánované přebytky!

Dávkování PET lahví

Pokud se chcete tomuto plýtvání vyhnout, můžete využít některé z pomůcek, kterými odhadnete správné množství na osobu. „Některé naběračky na těstoviny mají kulatý střed. Když ho vyplníte špagetami, máte množství na jednu porci,“ doporučuje šéfkuchař. Bohužel, ne všechny nástroje tuto vymoženost mají a proto si můžete vypomoci i jinak, třeba PET lahví. Jak na to: Odstřihněte hrdlo a počet špaget, které se do skulinky vejde, je právě to množství, které potřebujete na jeden talíř!

Odhad podle prstů

Další pomůckou při odhadnutí porce špaget může být i vaše ruka. Stačí, když spojíte palec s ukazováčkem tak, aby se z vnitřní strany „opíral“ o kloub palce. Vznikne vám otvor, kterým prostrčíte požadované množství těstovin pro jednoho. Pokud vás takové kejkle nebaví, tak si požadované množství odvažte na kuchyňské váze nebo si pořiďte odměrku na špagety, která vám navolí správný počet špaget na jednu, dvě, tři až čtyři porce!

