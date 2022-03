Skvělé triky, jak urychlit kynutí těsta: Pomůže horká voda nebo pára

Toužíte po nadýchaném a lahodném kynutém moučníku, nicméně se vám v kuchyni stále nedaří? Poradíme vám, jak na správné kynutí.

Práce s kynutým těstem je tak trochu alchymie. Pokud vám nevykynulo ani po hodině, problém může být špatné či starší droždí, ale také nevhodně zvolené místo kynutí. Čerstvé droždí je tedy základ. Připravený kvásek pak potřebuje pro své nastartování teplo a také dostatečnou vlhkost.

Jak kynutí urychlit?

Trouba nebo kamna

Hledejte zdroj tepla a mísu s těstem umístěte do jeho blízkosti. Ideální je například topení nebo kamna. Pokud ani jedno z toho nemáte, vyzkoušejte další možnosti.

Vyšší místo

Čím výše, tím lépe, to věděly už naše babičky. Teplý vzduch totiž stoupá vzhůru, proto se doma poohlédněte po místě, které je co nejblíže stropu. Ještě lepší je, pokud na toto stanoviště dopadají hřejivé sluneční paprsky.

Těsto potřebuje pro kynutí teplo a vlhko. Zdroj: Profimedia

Teplá trouba

Vhod vám přijde i zahřátá trouba, pokud jste třeba právě dopekli oběd. Dávejte však pozor, abyste těsto nevložili do příliš horké trouby. Nejprve ji nechte mírně vychladnout, třeba otevřenými dvířky, a jakmile bude zahřátá na teplotu kolem 40 °C, můžete bez obav vložit mísu s těstem dovnitř. Vždy je lepší používat tepluvzdornou nádobu.

Mírně vyhřátá trouba může kynutí urychlit. Zdroj: Profimedia

Vodní lázeň

Zkoušeli jste někdy urychlit kynutí pomocí vodní lázně? I to je řešení. Zpracované těsto dejte do misky a tu pak do mísy nebo do hrnce s horkou vodou zhruba do poloviny výšky misky s těstem. Díky horké vodě, která se dotýká dna misky, pak těsto lépe vykyne.

Pára v troubě

I studená trouba vám může pomoci. Na její dno položte menší hrnec s vroucí vodou. Do trouby vložte mísu s těstem a troubu zavřete. Horká voda troubu mírně zahřeje a pára, která z ní stoupá, vytvoří vlhké prostředí. A to je ideální kombinace pro kynutí.

