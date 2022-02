Jak ušetřit na jídle: Snižte náklady až na polovinu, abyste to téměř nepocítili

Dnešní doba vyžaduje šetření více než kdy dříve. Inflace roste a čelíme tlaku masivního zdražování. Jistě se tedy vyplatí několik rad, jak lze ušetřit na jídle, které činí spolu s nájemným a energiemi u většiny domácností tu největší položku.

Velmi dobrou cestou k omezení rozpočtu je na něj stále dohlížet. Je dobré vědět, kolik a za co utrácíme, a pravidelně zvážit, zdali vážně vše, co jsme nakoupili, potřebujeme. Pokud víte, kolik měsíčně utratíte za jídlo, lépe se plánují i další výdaje.

Domácí stravování je levnější než jídlo v restauracích. Zdroj: enciktepstudio / Shutterstock.com

Jezte doma a restaurace pečlivě vybírejte

Jak ušetřit na jídle? Není potřeba jen kupovat levnější alternativy. Triků je mnohem více. Tím prvním je bezesporu naučit se vařit. I když pandemie velmi rozšířila nabídku dodávek hotových jídel až do domu, jídlo, které si připravíte doma, je většinou chutnější a zdravější. Víte, co jste do něj dali, a pořád ještě je většinou levnější. S tím souvisí i méně časté jezení venku, protože restaurace bývají velmi drahé a stravování v nich je neefektivní.

Pokud ale patříte k těm, kdo se alespoň bez občasného stravování venku neobejdou – a zejména v létě s otevřenými zahrádkami je to těžké – pak je dobré si napsat seznam restaurací v okolí, kde vám jednak chutná a jednak neutratíte týdenní rozpočet. Pokud v restauraci jídlo nesníte, nechte si ho zabalit s sebou, což je dnes všude naprosto běžné.

A určitě se vyplatí najít v okolí i restaurace s neomezeným menu, což znamená, že zaplatíte jednu cenu a formou bufetu si můžete nabrat, co hrdlo ráčí.

Velmi dobré je také třeba i jídlo, které vám chutná v oblíbené restauraci, vyzkoušet uvařit doma. Nejenže uspokojíte chuťové pohárky, ale naučíte se i něco nového, třeba i exotického.

Zavařujte. Je to levnější. Zdroj: Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com

Nevyhazujte jídlo a noste svačiny

Mnoho se dá ušetřit i za svačiny a za jídlo, které si s sebou připravíte do práce. Vyhnete se tak obědům s kolegy, ale vaše peněženka to jistě pocítí. Podobně je to i s chutnými svačinkami, které je možné si připravit doma, nebo si v práci ohřát večeři či oběd z předešlého dne. Svačina vás zasytí a navíc ušetříte. I proto se vyplatí vařit ve velkém – zbylé jídlo si vezmete do práce druhý den, nebo jej zmrazíte, a pak ho máte vždycky při ruce, když je potřeba. A ušetříte tak i za energie! Mrazák je vůbec skvělá věc pro šetření – rozhodně je ale lepší v něm zmrazovat věci po porcích, a ne po velkých kusech. Pokud máte velký kus masa a nerozkrájíte si ho, musíte ho rozmrazit a pak i spotřebovat celé. A to jistě šetrné není.

Snažte se také vařit z čerstvých nebo základních potravin a vyvarujte se polotovarů. Opět spláchnete dvě mouchy jednou ranou – kvalitu jídla i peněženku, kde vám jistě zbyde více. Polotovary jsou nejen méně zdravé, ale také většinou dražší.

Omezovat svůj jídelníček se chce málokomu, zároveň je to při snaze hubnout nezbytné Zdroj: Maridav / Shutterstock.com

Jídelníček jako na nástěnce

Naučte se neplýtvat jídlem a nevyhazujte jej jen proto, že je po datu spotřeby. Tepelná úprava mnohdy pomůže a spousta jídla se dá navíc použít na mnoho způsobů. Samozřejmě se snažte potraviny s blížícím se datem spotřeby zpracovat co nejdříve.

I jídelníček je dobré si naplánovat podle toho, co máte v lednici, jaká je trvanlivost a kolik peněz vám zrovna zbývá. Existuje celá řada velmi dobrých, chutných a výživných jídel. Například z jednoho kuřete připravíte jídlo klidně na celý týden. Jen stačí si to dobře rozplánovat, aby bylo na polévku, kuře na paprice, grilované kuře a klidně i na dobrou omáčku.

Jezte méně masa, které je drahé, a naopak více luštěnin, které jsou zdravé a zasytí. Kávu si připravujte doma a nechoďte na ni do drahých kaváren. Omezte cukr! Najdete jej i v ovoci, navíc cukrovinky jako takové jsou kromě „nezdravosti“ i drahé.

Na nákup choďte s vlastní taškou. Zdroj: plew koonyosying / Shutterstock.com

S vlastní taškou a slevovou kartou!

Úsměvnou, ale rozhodně platnou pravdou je, že byste neměli nakupovat hladoví. Tak totiž nakoupíte daleko více, než potřebujete – jídlo pak nestačíte spotřebovat a rozhodně neušetříte. Proto se vyplatí psát si průběžně nákupní seznamy a plánovat.

I supermarkety jsou cenově velmi odlišné a ve spoustě z nich jsou velké slevy. Někdy se vyplatí obrazit jich i více, zejména jsou-li v těsném sousedství. Ušetřit se tak dá hravě i několik stovek, zejména pokud vynecháte drahé potraviny, anebo dokonce prémiové řetězce. Ve slevě jsou někdy velmi kvalitní potraviny i v běžném supermarketu a ty, které mají značku řetězce, jsou obvykle velmi kvalitní. Slevy se tedy naučte využívat ve váš prospěch. Stejně tak se někdy vyplatí i nakupování ve velkém. Větší balení bývá levnější než balení menší od téhož produktu. Cenu je proto vždycky lepší si přepočítat a zkontrolovat. Totéž pak platí i u celkového účtu u pokladny. A ještě jeden detail – určitě si nezapomeňte nákupní tašku! Také jich máte v kufru auta desítky, ale s sebou si ji vždy zapomenete vzít? Zbytečně tak utrácíte další peníze za tašky, které nepotřebujete.

Na co se zaměřit v supermarketu

V supermarketu je dobré nakupovat sezónní potraviny, které jsou většinou levnější. Nebojte se ale ani mraženého ovoce. Nejen že je mnohem levnější, ale často je dokonce mnohem kvalitnější než to, které je nabízeno jako čerstvé! Vyrábí se totiž z výběrových plodů.

Podporujte místní farmáře a lokální produkty. Jejich produkty sice nepatří k nejlevnějším, ale jsou kvalitní, a navíc vydáte peníze za zdravou a dobrou věc.

Zapomeňte především na balenou vodu! Je strašně drahá a my v Evropě máme to štěstí, že kohoutková voda je rozhodně stejně dobrá. Tady lze ušetřit skutečně desetikoruny za den.

Vypěstujte z bylin ze supermarketu zdravím překypující rostliny. Zdroj: Sonya Anro / Shutterstock

Nebojte se nakupovat online!

Mnozí nákup potravin online kritizují a tvrdí, že je mnohem dražší. Jenže nákup online má mnohem více výhod než jen doručení nákupu až domů. Koupíte opravdu jen to, co máte na seznamu a nevyluxujete v supermarketu vše, kolem čeho projedete. A ještě ušetříte opravdu spoustu času! Navíc dnes existují i aplikace na jídlo, které by jinak přišlo nazmar.

Věrnost a bez dětí!

Téměř všechny řetězce i obchody dnes nabízejí věrnostní slevové karty. I když výhody někdy pocítíte až po více návštěvách, mnohdy se vyplatí. A ještě něco! Nechte děti doma! Děti jsou v supermarketu jako v zoo a chtějí všechno a hned.

Velmi zdravé a dobré pro ušetření nákladů je vyzkoušet i pravidelný půst – jeden den v týdnu. Navíc díky tomu i zhubnete, ale nezapomínejte pít hodně vody. Vynikající nápad je mít také vlastní bylinkovou zahrádku nebo si klidně na balkoně pěstovat i vlastní rajčata. Díky tomu ušetříte za polotovary, jako jsou kečup nebo protlaky – a boloňskou omáčku na špagety si připravíte z produktů z vlastní zahrádky. Navíc pokud má stejnou zahrádku i kamarádka nebo soused, můžete si vlastní výdobytky i vyměňovat, zlepšíte tak i sousedské vztahy. Naučte se zavařovat – dělejte domácí džemy, kompoty a okurky. Je to sice pracné, ale je to zábava a také ušetříte. Můžete i vyzkoušet domácí chleba a pečivo, nebo se dokonce naučit vařit i vlastní pivo, dělat si domácí jogurty a celou řadu věcí. Zvládnete to.

