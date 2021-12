Jak uskladnit jednotlivé druhy cukroví, aby vám vydržely výborné až do Vánoc?

Už jste začali nakupovat suroviny na vánoční cukroví? Nebo snad patříte mezi ty první nadšence, kteří už začali i péct? Tak to byste měli vědět, jak cukroví správně uskladnit, aby vám vydrželo až do Vánoc a bylo lahodné a vláčné. Jak na to a nedělat zbytečné chyby?

Nedílnou součástí každých Vánoc je příprava a pečení vánočního cukroví. Není nic krásnějšího, než mít provoněný byt vůní z perníčků či lineckého už od prvního adventního víkendu. Pokud chystáte cukroví do zásoby nebo vám nějaké zbývá i po skončení vánočních svátků, pamatujte, že ho musíte především správně skladovat. Jestliže budou jeho podmínky pro skladování nevyhovující, dopadne to tak, že ho budete muset zlikvidovat, protože se vám zkazí. A to by byla věčná škoda!

Nejprve si pečení naplánujte

S pečením cukroví je opravdu nejlepší začít v době adventu. Vždy je dobré se do toho pustit včas a nedělat všechno na poslední chvíli. Budete více v klidu a vše si pořádně užijete. Navíc některé druhy cukroví potřebují delší dobu na to, aby se odležely a změkly. Víte, co vám velmi ušetří čas? Zadělejte si více těst najednou. Většinou totiž potřebují nějakou dobu pro uležení v lednici, aby cukroví bylo plné chuti.

Jako první byste měli péct perníčky, linecké a další druhy suchého cukroví, které jsou bez krémů a náplně. Potřebují totiž nejdelší dobu pro změknutí. Ideální je začít s nimi asi 3 týdny před Štědrým dnem, aby stihly dostatečně provlhnout.

Slepované a plněné cukroví vložte nejlépe do papírové krabice, kdy její dno vystelete ubrousky. Zdroj: profimedia.cz

Dva týdny před Vánocemi se dejte do pečení medvědích tlapek, vanilkových rohlíčků, ořechů, cukroví z formiček, nebo cukroví z kakaového či kokosového těsta. Ale pozor, zatím je ještě neplňte! Veškeré náplně si nechte až týden před Štědrým dnem. To platí i o pečení rakviček, laskonek, kokosových pusinek a máslového cukroví. Těsně před Štědrým dnem je čas na rolády či vánočky.

Udělejte si řádný seznam

Nejdříve si sepište seznam cukroví, které chcete péct. A zbytečně to nepřehánějte, aby vás to víc nevysílilo, než těšilo. Nemusíte se uhnat, abyste stihli třicet druhů, ale udělejte vaše nejoblíbenější a celý proces přípravy si mnohem víc vychutnávejte. Díky seznamu můžete doplnit i seznam surovin, které vám doma chybí a musíte jej dokoupit. A také seznam pomůcek, bez kterých se neobejdete a třeba je všechny doma nemáte.

Pravidla skladování

Díky vhodnému uskladnění vám vydrží cukroví čerstvé poměrně dlouhou dobu. Každý druh však potřebuje trochu jiné podmínky pro uchovávání. Obecně platí, že se cukroví ukládá na chladné, suché a tmavé místo. Některé druhy cukroví však potřebují spíše vlhkost. Neměli byste je dávat do místnosti, ve které teplota přesahuje 7 °C. Uložte cukroví do sklepa, spíže nebo komory.

K dlouhodobému uskladnění nevyužívejte balkon a terasy, protože venkovní teploty se mohou poměrně rychle měnit, což cukroví rozhodně neprospěje. Měli byste si dávat pozor na to, s jakými dalšími potravinami ho ukládáte. Cukroví by mohlo snadno nasát výrazné okolní pachy, které by mohly chuťový prožitek z cukrovinek zcela zkazit.

Co který druh cukroví potřebuje

Čerstvost cukroví zajistíte nejlépe tak, že budete reagovat na potřeby každého druhu, protože je každé jiné. Takže je neuchovávejte společně v jedné nádobě a stejným způsobem.

Slepované cukroví

Slepované a plněné cukroví vložte nejlépe do papírové krabice, kdy její dno vystelete ubrousky. Krabici umístěte do chladné a temné místnosti. Pokud cukroví chcete skladovat v lednici, dejte ho do plastové krabičky, kterou vystelte alobalem. Nedávejte k sobě různé druhy slepovaného cukroví s výraznější vůní, ale jednotlivě je rozdělte do krabiček.

Perníčky

Pokud chcete, aby vám perníčky vydržely měkké až do Vánoc, je pro ně nejlepší keramická nádoba. Dno, víko i všechny její strany vystelte alobalem. Následně do ní perníčky naskládejte po jednotlivých vrstvách. Každou z nich můžete postříkat rumem, budou pak krásně voňavé.

Pokud chcete, aby vám perníčky vydržely měkké až do Vánoc, je pro ně nejlepší keramická nádoba. Zdroj: profimedia.cz

Cukroví bez náplně

Tento druh uskladněte v plastových či plechových krabicích. Dobře poslouží i papírová. Na dno položte ubrousky, kterým následně můžete přikrýt i samotné cukroví. V teple se jim dařit nebude, takže je odneste do chladné místnosti.

Kokosky a pusinky

Pro sladké a nadýchané cukroví musíte zvolit zcela odlišný způsob uskladnění než u těch předchozích. Pusinky totiž nesnášejí vlhkost a v lednici se jim rozhodně dobře dařit nebude. Nedávejte je do žádných krabiček, ale do papírových sáčků.

Zdroje:

www.nasdum.eu, www.jimejinak.cz, www.kupi.cz