Jak uskladnit houby do příštího roku. Pozor! Některé způsoby jsou jedovaté

Houby pro potěchu všech ještě stále rostou a jsou jich doslova plné lesy. Stačí vstoupit na hodinku do zeleného ráje a máte plný košík. Je to prostě paráda! Poradíme vám, jak houby uskladnit, abyste si jich mohli v bezpečí užívat po celý rok.

Pokud nestíháte všechny nasbírané houby zpracovat čerstvé, měli byste vědět, jak si je uchovat. Nemusíte si je totiž jen sušit. Možností je opravdu nespočet. Je však důležité držet se jistých pravidel. Při nesprávném skladování se z jedlých hub mohou rázem stát nejedlé až jedovaté. Takže je dobré předem se vyhnout zbytečným nevolnostem a možným otravám.

Sbírejte vždy houby, které 100 % znáte

Houby stále rostou na většině území republiky a je jich v lesích neskutečně pestré množství. Dejte si proto pozor na jakoukoliv záměnu a nepouštějte se zbytečně do žádných experimentů. Vždy také myslete na to, že byste měli houby sbírat nejlépe do proutěných košíků, zcela jistě nikdy ne do igelitových a plastových tašek. V neprodyšném materiálu nemohou dýchat a bleskurychle se začnou zapařovat. Okamžitě dochází k množení nevhodných plísní a hnilob, což by vašemu zdraví nijak neprospělo.

Pozor i na další rizika

Stejně tak byste se měli vyhnout nesprávnému skladování a vědět, že některé houby mohou být před uskladněním bez dostatečné tepelné úpravy toxické a nebezpečné. Některé druhy hub totiž obsahují v syrovém stavu termolabilní jedovaté látky, jež vyvolávají zvracení a průjmy. V jiných zas mohou být cytolytické či hemolytické toxiny.

Sušte správně

Jedná se o nejběžnější způsob uchování hub na delší dobu. Ovšem i zde se dá udělat spousta chyb. Nejčastějším přešlapem je, že se houby dají do dózy nedosušené. Mějte na mysli, že smyslem tohoto způsobu uchování hub je snížit obsah vody z původních asi 90 % na maximálně 5%. Díky tomu zabráníte růstu plísní. Houby nikdy nevkládejte do nádoby dříve, než začnou chrastit a lámat se. Zvolená nádoba by měla být vždy naprosto čistá, suchá a neprodyšně uzavíratelná. Předejdete tak riziku plísní i potravinových molů.

Nejjednodušší je použít sušičku. Zdravé a nečervivé houby nakrájejte na 3 mm silné plátky a rozložte je nejlépe na sítě, nebo je navlečte na nit. V obou případech budou mít volný přístup vzduchu ze všech stran. Použít lze i pečicí papír, ale houby vám určitě ztmavnou, možná i zčernají. A doba sušení se značně prodlouží. Vždy je lepší takto sušené houby ještě „doladit“ v troubě vyhřáté na 50 až 70 °C, dokud se při ohnutí lehce nezlomí.

Mražené houby

Houby lze samozřejmě klasicky zamrazit. Dokonce si je můžete ochutit solí, bílým pepřem a kmínem. Měli byste si je totiž předem podusit, abyste se zbytečně nevystavovali výše zmíněným nebezpečím. Pak nechte houby vychladnout a nadělejte si z nich do krabiček rovnou porce, které vždy najednou spotřebujete. Možné je zmrazit i houby syrové, ale zbytečně se vystavujete nebezpečí houbového zápachu v celém mrazáku. Proto, byste měli dbát na jejich důkladné utěsnění.

TIP: Kvašené houby jsou perfektní

Přestože dnes se nejedná o běžnou metodu, naše babičky ji znaly dokonale. K tomuto uchování hub jsou nejlepší hřiby, lišky, václavky a ryzce. Nejprve houby dokonale očistěte a převařte je ve 2 % solném roztoku. Nechte je okapat a postupně je naložte do sklenic či soudků s kořením a nálevem z vody, soli, cukru a živého jogurtu. Všechny houby musí být pod vodou, stejně jako když nakládáte zelí. Během čtyř týdnů se dočkáte dokonalé a zdravé lahůdky, která je chutným doplňkem k masu i zelenině.

Houbová pasta

Jde o výborný způsob zpracování hub, které jsou horší kvality a výsledkem je skvělé dochucovadlo mnoha pokrmů. Od omáček, přes polévky až k zeleninovým salátům a rybám. Pasta vám vydrží klidně až rok.

Pokrájené houby poduste, a ještě v hrnci je rozmixujeme dohladka. Následně přidejte trošku vody a prudce vše povařte, abyste dosáhli kašovité konzistence. Osolte, opepřete a zasypejte trochou kmínu. Ještě teplou směs nandejte do sklenic, pevně zavíčkujte a postavte dnem vzhůru do druhého dne.

