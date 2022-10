Jak udělat dokonalý sníh z bílků. Nejvíc záleží na míse, ve které šleháte

Na vyšlehání pevného sněhu z bílků není třeba vyšší dívčí. Jenže když je to tak jednoduché, tak proč se nedaří? Může za to třeba mísa! Víte, jak ušlehat bez problémů sníh z bílků jako profík?

Co je potřeba, aby se sníh z bílků povedl?

Na vyšlehání sněhu není třeba víc než mísa, metlička nebo šlehač a vaječné bílky. Do receptů se přidává zpravidla sníh tuhý a dobře vyšlehaný. Poznáte ho nejen podle toho, že po vyjmutí metličky se za ní zvedne pevná špička sněhu, která nebude padat. Jestliže je opravdu sníh suchý, bez mokré nešlehané vrstvy na dně misky, pak dokonce můžete mísu i převrátit vzhůru nohama a sníh bude uvnitř stále držet.

Opravdu pevný sníh dělá krásné čepice. Zdroj: Profimedia

Bílky na sníh dobře oddělte

Jistě víte, že bílky a žloutky musejí být dobře oddělené. Pokud zůstane v bílcích i jen malá troška žloutku, pak na pevný sníh zapomeňte. Pokud se bojíte, oddělte vždy jeden bílek do malé misky a přilejte jej do velké, až když bude jasné, že je bez žloutky či střípku skořápky. Nejlépe lez oddělit bílky od žloutků, dokud jsou vejce chladná, právě vytažená z ledničky. Metod oddělení bílků od žloutků je několik, nicméně nejčastěji se používá přelévání žloutku z jedné půlky skořápky do druhé či scezení bílku přes prsty.

I když lze oddělit lépe žloutky z vajec studených, k vyšlehání jsou lepší bílky pokojové teploty. Dokonce se uvádí, že je vhodné nechat bílky až 20 min mimo lednici.

Bílky proklouznou mezi prsty. Zdroj: Profimedia

Jakou mísu zvolit ke šlehání bílků?

Mísa musí být dostatečně velká. Bílky šleháním zvětší svůj objem na šesti až osmi násobek. Pokud budete používat elektrický šlehač, ideální je spíše užší a vyšší mísa. Metličkou však musíte dosáhnout až na dno. Ručně vyšleháte bílky lépe v širší misce, ale vysoké okraje jsou vždy plus.

Mísa a metlička musejí být zcela čisté, a hlavně zbavené veškeré mastnoty, právě ta zabraňuje tuhnutí bílků. Proto je před každým šleháním pro jistotu vhodné mísu a metličky opláchnout v octové vodě anebo vytřít rozpůleným citronem.

Pro jistotu půlkou citronu otřete zevnitř misku i metličku. Zdroj: profimedia.cz

Pokud budete do sněhu přidávat také cukr, pak nezapomeňte, že je nutné počkat. Začněte přidávat po malých dávkách až v okamžiku, kdy mají bílky zhruba dvojnásobný objem. Každou dávku cukru nechejte dobře zašlehat a až pak přidejte další.